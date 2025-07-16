Şile Belediye Başkanı Görevden Alındı

İstanbul’un Şile ilçesinde görev yapan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında Kabadayı’nın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet almak”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Başsavcılığın talimatıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Özgür Kabadayı ve beraberindeki bazı şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı da Anayasa’nın 127’nci maddesi ile Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesine dayanarak Kabadayı’nın başkanlık görevini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, adli süreç devam ederken, kamu hizmetlerinin aksamaması için görevden uzaklaştırma kararının alındığı vurgulandı.

Şile Belediyesi’nde yürütülen soruşturmanın, “örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarına dayandığı ve dosyada çok sayıda şüphelinin yer aldığı öğrenildi. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın görevden uzaklaştırılması sonrası, belediye yönetiminde yeni bir ismin görevlendirilmesi bekleniyor. Söz konusu operasyon ve görevden uzaklaştırma kararı, hem Şile’de hem de ülke genelinde büyük yankı uyandırırken, kamuoyunun gözü soruşturmanın detaylarında olacak.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, belediye başkanlarının, haklarında yürütülen adli ve idari soruşturmalar nedeniyle görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasının yasal bir zorunluluk olduğu ve bu süreçte hizmetlerin kesintisiz sürdürüleceği ifade edildi. Olayın yankıları sürerken, Kabadayı ve diğer şüpheliler hakkındaki hukuki sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu.