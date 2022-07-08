Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması gençlerimize bırakacağımız en kıymetli 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesini sağlayacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların bayramını tebrik ederek, “Ülke ve millet olarak, Cumhuriyet tarihi boyunca başlattığımız her atılım hamlesinin önünün, türlü oyunlarla kesilmesine defalarca şahitlik ettik. İnşallah bu defa, hem tarihten aldığımız dersler, hem de sahip olduğumuz avantajlar sayesinde, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Milletimizin ve İslam Âleminin Kurban Bayramını can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı’nın ayrılmaz bir parçası olan Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Allah’tan diliyorum. Kendileri keserek veya vekâlet yoluyla kestirerek, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail teslimiyetiyle Rabbimize kulluklarını gösteren vatandaşlarımın kurbanlarının da kabul olmasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesi ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olması niyazıyla; Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun/Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun/Otlar dikenler dolsun Nemrut’ların çanına/Kolay gelsin işiniz, bayramlar bayram olsun’ diyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı’na daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabbimize hamd-ü sena ediyorum. Bayramları, yakın çevrelerinden başlayarak tüm mazlumların ve mağdurların yüzlerini güldürecek hayr-u hasenat vesilesi kılan kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Medeniyetimizden ve kültürümüzden tevarüs ettiğimiz bayramları, çocuğundan yaşlısına tüm insanlarımızın sevinç günleri hâline dönüştüren geleneklerimizi yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum.”

“KURDUĞUMUZ GÜÇLÜ ALTYAPININ ÜZERİNDE, TÜRKİYE’Yİ MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKARTACAK BİR HAMLE GERÇEKLEŞTİRME FIRSATI YAKALADIK”

Dünyanın sağlıktan güvenliğe kadar her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçtiğine işaret eden ve böyle kritik dönemlerin, millet olarak birliğin, beraberliğin, kardeşliğin önemini daha da artırmakta olduğunun altı çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır bir şekilde ödüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Hamdolsun, geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde, Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık” ifadesiyle mesajına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuşuyor. Biz ise, yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen, hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü: “Yaklaşık 4 yıl önce, ekonomideki önceliğimizi istihdama vererek yaptığımız tercihin doğruluğunu, yaşanan her gelişmeyle, bir kez daha görüyoruz. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında, kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe, elimizdeki imkânların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır.”

“CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA BAŞLATTIĞIMIZ HER ATILIM HAMLESİNİN ÖNÜNÜN, TÜRLÜ OYUNLARLA KESİLMESİNE DEFALARCA ŞAHİTLİK ETTİK”

Milletten, hayata geçirdikleri programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasının, gençlere bırakacakları en kıymetli mirası olan 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesini sağlayacağını kaydetti.

“Ülke ve millet olarak, Cumhuriyet tarihi boyunca başlattığımız her atılım hamlesinin önünün, türlü oyunlarla kesilmesine defalarca şahitlik ettik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah bu defa hem tarihten aldığımız dersler hem de sahip olduğumuz avantajlar sayesinde, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Her bayram olduğu gibi yola çıkacak sürücülere kurallara harfiyen uymaları, yorgun araç kullanmamaları, mutlaka kemer takmaları, sabırlı ve dikkatli olmaları çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bayram ve tatil sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için hep birlikte azami hassasiyet gösterelim. Bu duygularla, bir kez daha Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum” sözleriyle mesajını tamamladı.