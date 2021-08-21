Ümitcan Uygun Ünlülere Dava Açtı

Türkiye’nin Aleyna Çakır ve Esra Hankulu’nun ölümünün baş şüphelisi olarak tanıdığı Ümitcan Uygun, ünlülere savaş açtı. Uygun’a, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarından hakaret edildiği gerekçesiyle avukatı suç duyurusunda bulundu. Bugüne kadar bini aşkın kişi hakkında Uygun’a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilirken bu isimler arasında ünlüler de yer alıyor.

Uygun’a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan ünlüler arasında Deniz Akkaya, Fatih Ürek, Kemal Doğulu, Didem Şarman, Ayşe Arman, Hadise ve Turgay Demirel de bulunuyor.

Deniz Akkaya’ya resmi instagram hesabından “Ümitcan Uygun adına açılan hesaptan gazetecilere tehdit” haberini paylaşarak altına yaptığı “Ümitcan Uygun adına açılan hesaptan gazetecilere tehdit” haberinin altına “Lan ağzımı bozacağım. Ulan şerefsizin şerefsiz kandaşı. Hala hala tehdit. Kimi tehdit ediyorlar bunlar. Şunun abisi meydan dayağı istiyor belli oldu. Cezası ne ise ödeyelim ama bunun aklı başına gelsin” yorum üzerine suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Şarkıcı Hadise’nin ise Hankulu’nun ölü bulunmasının ardından attığı “Daha önce başka bir kadını öldüren bir cani serbest bırakıldı. Bugün yanında bulunan başka bir kadın daha ölü bulundu. Yazık” tweeti hakaret sayıldı ve Uygun’un avukatı suç duyurusunda bulundu.

Hakaret suçlarına karşı davalar açan Uygun’un avukatı Alev Acar, yaptığı açıklamada “Müvekkilin haklarını korumak adına birçok kişiye hakaret ettikleri gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduk. Ne yazık ki bu isimler arasında; ünlüler, sosyal medya fenomenleri, milletvekilleri, gazeteciler de yer almakta.

Takipçisi yüksek sosyal medya kullanıcıları, ünlüler ve milletvekilleri tarafından yapılan paylaşımlar ile müvekkil hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin olarak sosyal medya üzerinden bir baskı oluşturulmaya çalışılmakta ve müvekkilin anayasal hakları ihlal edilmektedir. Yargılamanın yapılacağı yer mahkemelerdir. Sosyal medya platformları üzerinden herhangi bir soruşturmayı yönlendirecek şekilde paylaşım yapılarak, soruşturmalara dahil olunması hukuki güvenirliğin azalmasına, insanların adalete olan inancının zedelenmesine neden olmaktadır” dedi.