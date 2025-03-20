İMAMOĞLU OPERASYONUNDA ‘İTİRAFÇI’ İDDİASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 diğer şüphelinin gözaltına alındığı büyük operasyonla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İtirafçı olmak isteyen bazı şüpheliler, bu isteklerini emniyet ve savcılık makamlarına bildirdi. İddialara göre, gözaltına alınan bazı isimler, soruşturma kapsamında önemli ifadeler verebilir.

OPERASYONDA 87 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında, İmamoğlu ve birçok belediye yetkilisinin yanı sıra ünlü isimler de gözaltına alındı. Bu operasyon, İstanbul’daki kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Ciner Medya Grubu‘ndan Fevzi Çakır, yaptığı açıklamada gözaltındaki bazı şüphelilerin itirafçı olmak istediklerini ve bu taleplerini savcılığa ilettiklerini duyurdu.

İTİRAFÇI OLANLARIN İFADELERİ NE KADAR ÖNEMLİ?

Fevzi Çakır, gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin soruşturma sürecine büyük etkisi olacağını belirterek, yeni gözaltı kararlarının çıkabileceğini ifade etti. Çakır, “İtirafçı olmak isteyenlerin ifadeleri, soruşturmanın derinleşmesine ve yeni tedbir kararlarının alınmasına yol açabilir” diyerek gözaltı sürecinin derinleşebileceğini vurguladı.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu, başlatılan soruşturma kapsamında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “rüşvet”, “yolsuzluk” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla karşı karşıya. Savcılıktan yapılan açıklamalarda, İmamoğlu’nun çeşitli işadamlarından para talep ettiği ve “gizli kasa” olarak bilinen yöntemle haksız kazanç sağlandığı iddiaları yer alıyor.

GÖZALTININ ARDINDAN GELEN TEPKİLER

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından hem Türkiye içindeki siyasetçiler hem de uluslararası basın konuyu gündeme taşıdı. İmamoğlu’nun avukatı, savcılıkla yapılan görüşmelerde soruşturmanın adil bir şekilde yürütülmediğini ve siyasi baskıların söz konusu olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI YANKI

İmamoğlu’nun gözaltına alınması, dünya genelinde büyük ilgi uyandırdı. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye’deki demokratik haklar ve hukuk devletinin tehlikeye girdiğini belirten açıklamalarda bulundu.

Kaynak: https://www.medyaradar.net