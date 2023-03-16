CHP’de adaylık için sürpriz isimler! Candan Erçetin, Arzu Çerkezoğlu, Mısra Öz…

Milletvekili aday adaylığı sürecinin başladığı CHP’de adaylık için sürpriz isimler konuşuluyor. Sanatçı Candan Erçetin’in adaylık için ön görüşme yaptığı iddia edilirken Türkan Elçi ise diyaloğun sürdüğünü bildirdi.

Birgün’ün haberine göre; milletvekili aday listeleri konusunda çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi, bu kapsamda “sanatçı kontenjanı”ndan Candan Erçetin’i aday olarak göstermeyi tartışıyor. Erçetin’in yetkili isimlerle ön görüşme yaptığı ancak kesin karara varılmadığı iddia edildi.

CHP’nin gündemindeki bir diğer isim, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu oldu.

Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’yi de adaylık için düşünen CHP’nin bu kapsamda Diyarbakır milletvekilliğini önerdiği ancak Elçi ile de görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

CHP’nin adaylık teklifi götürmeyi planladığı bir diğer ismin ise Çorlu tren faciasında oğlu Arda Sel ve eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz olduğu iddia edildi.