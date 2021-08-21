Dans Ettiği Video Gündem Oldu !

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Şarkıcı Gülşen, uzun süre giydiği transparan kıyafetle gündem olurken, bu sefer de ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği video ile gündeme geldi.

Son zamanlarda konserlerinde giydiği sahne kıyafetleriyle tartışma yaratan Gülşen, giydiği transparan elbiseyi eleştirenlere “Daha da açığını giyeceğim” diyerek tepki vermişti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla tekrar gündem oldu.

AYNA KARŞISINDA DANS ETTİ

Bu kez ayna karşısına geçerek Instagram’dan hikaye paylaşan Gülşen, iç çamaşırsız yaptığı dansıyla takipçilerinin ilgisini çekti. Ünlü şarkıcının keyifli tavırları dikkat çekerken sosyal medyada bazı kullanıcılar, her zamanki gibi Gülşen’e tepki gösterdi.