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İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye’nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye’nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu
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29 Temmuz 2022 - 14:43

IMDb Starmetre Türkiye listesine göre Kara Tahta, Sen Çal Kapımı, Kuş Uçuşu, Duy Beni, Yargı, Kaçış, Kuruluş Osman yıldızlarına fark atarak listede ilk sıraya yerleşen isim herkesi hayrete düşürdü.

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 1

Diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 30 oyuncu belli oldu.

131

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 2

30. Miray Daner

231

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 3

29. Cüneyt Arkın

331

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 4

28. Erden Kıral

431

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 5

27. Farah Zeynep Abdullah

531

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 6

26. Tuvana Türkay

631

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 7

25. Çağatay Ulusoy

731

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 8

24. Boran Kuzum

831

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 9

23. Beren Saat

931

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 10

22. Birce Akalay

1031

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 11

21. Aras Bulut İynemli

1131

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 12

20. Burak Özçivit

1231

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 13

19. Hazal Kaya

1331

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 14

18. Rabia Soytürk

1431

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 15

17. Cansu Dere

1531

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 16

16. Engin Akyürek

1631

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 17

15. Ayça Ayşin Turan

1731

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 18

14. İbrahim Çelikkol

1831

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 19

13. Engin Altan Düzyatan

1931

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 20

12. Numan Acar

2031

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 21

11. Elia Kazan

2131

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 22

10. Demet Özdemir

2231

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 23

9. Esra Bilgiç

2331

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 24

8. Pınar Deniz

2431

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 25

7. Kıvanç Tatlıtuğ

2531

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 26

6. Ennis Esmer

2631

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 27

5. Tchéky Karyo

2731

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 28

4. Kerem Bürsin

2831

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 29

3. Tuba Büyüküstün

2931

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 30

2. Can Yaman

3031

İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu - Sayfa 31

1. Hande Erçel

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