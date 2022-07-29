İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye’nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu

IMDb Starmetre Türkiye listesine göre Kara Tahta, Sen Çal Kapımı, Kuş Uçuşu, Duy Beni, Yargı, Kaçış, Kuruluş Osman yıldızlarına fark atarak listede ilk sıraya yerleşen isim herkesi hayrete düşürdü.

Diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 30 oyuncu belli oldu.