İlk sırayı görenler şaştı kaldı! Türkiye’nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu

IMDb Starmetre Türkiye listesine göre Kara Tahta, Sen Çal Kapımı, Kuş Uçuşu, Duy Beni, Yargı, Kaçış, Kuruluş Osman yıldızlarına fark atarak listede ilk sıraya yerleşen isim herkesi hayrete düşürdü.
Diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 30 oyuncu belli oldu.
30. Miray Daner
29. Cüneyt Arkın
28. Erden Kıral
27. Farah Zeynep Abdullah
26. Tuvana Türkay
25. Çağatay Ulusoy
24. Boran Kuzum
23. Beren Saat
22. Birce Akalay
21. Aras Bulut İynemli
20. Burak Özçivit
19. Hazal Kaya
18. Rabia Soytürk
17. Cansu Dere
16. Engin Akyürek
15. Ayça Ayşin Turan
14. İbrahim Çelikkol
13. Engin Altan Düzyatan
12. Numan Acar
11. Elia Kazan
10. Demet Özdemir
9. Esra Bilgiç
8. Pınar Deniz
7. Kıvanç Tatlıtuğ
6. Ennis Esmer
5. Tchéky Karyo
4. Kerem Bürsin
3. Tuba Büyüküstün
2. Can Yaman
1. Hande Erçel