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İlk şarkısını çıkaran Merve Boluğur, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

İlk şarkısını çıkaran Merve Boluğur, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
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09 Haziran 2022 - 15:06

Uzun zamandır bir projede yer almayan oyuncu Merve Boluğur, şarkıcılığa soyundu. Sosyal medya hesabından ‘Şşşttt’ isimli ilk şarkısını yayınlayan oyuncu, kısa sürede gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım şarkıyı çok beğenirken bir kısım da “Merve bizimle dalga geçiyor herhalde. Kulaklarım kanadı” yorumları yapıldı.

Yıllar önce yayınlanan Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle yıldızı parlayan Merve Boluğur, uzun süredir bir projede yer almıyor. Oyunculuk yapmayan Boluğur, sektör değiştirerek şarkıcılığa soyundu.

DİNLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Boluğur, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözlerini kendisinin yazdığı “Şşşttt” adlı ilk şarkısının yayınlandığını duyurdu. İlk şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede gündem olan Boluğur, kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım Boluğur’un şarkısı için “Her yerde bu şarkıyı duyacağız çok güzel” derken bir kısım da “Kulaklarım kanadı” yorumunu yaptı.

İşte Merve Boluğur’a gelen bazı yorumlar…

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