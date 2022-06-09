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Cem Uzan’dan flaş adaylık açıklaması! ‘Ekim ayını bekleyin’ demişti…

Cem Uzan’dan flaş adaylık açıklaması! ‘Ekim ayını bekleyin’ demişti…
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09 Haziran 2022 - 14:25

Daha önce katıldığı programda ‘Ekim ayını bekleyin sürprizim’ var diyen Genç Parti kurucusu, iş insanı Cem Uzan cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak, “Bak bakalım Erdoğan aday olabilecek mi? 25 Haziran 2023’te Erdoğan’ın dönemi bitecek, Türkiye’de yeni bir sayfa açılacak” dedi.

Hakkında değişik davalardan 42 yıl hapis cezası verilen Uzan, Türkiye’yi terk ederek Fransa’ya yerleşti. Halen Paris’te yaşayan Uzan, Sözcü’den Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtladı ve Genç Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

Cem Uzan açıklamalarında şunları anlattı:

ERDOĞAN ADAY OLAMAZ

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev süresi, Anayasaya göre 25 Haziran 2023 günü bitiyor. 2018 yılının Haziran ayında 5 yıllığına seçilmişti. Anayasamızda ‘Erken seçim’ diye bir tabir, böyle bir kelime yok. Ben Anayasa’yı baştan aşağı defalarca okudum. Anayasa profesörlerine danıştım. Anayasa’da ‘Seçimlerin yenilenmesi’ diye bir tabir var. Seçimlerin yenilenmesi tabiri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde olduğu gibi yapılır. Orada bir problem çıktı, üç hafta sonra seçim yenilendi. Seçimin üzerinden 5 yıla yakın bir zaman geçtikten sonra seçim yenilenmesi olmaz. Bu konuda görüştüğüm, görüşlerine değer verilen bütün Anayasa profesörleri de aynı fikirde. Bu tartışmaya açık bir şey. Türkiye Cumhuriyeti’ni takribi 20 seneye yakın bir süredir milletin verdiği yetkiyle ister beğenelim, ister beğenmeyelim Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor.

Şimdi görev süresinin dolmasına kalmış 12 ay. CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer muhalefet partileri hiç kimse elini kolunu kıpırdatmasın. 25 Haziran 2023’teki normal süreci beklediğiniz taktirde Türkiye’yi ekonomik bir kaosa gittiği gibi, sosyal, politik ve yaşamsal bir kaosa götürmeden seçime götürün.

“ANAYASA SUÇU İŞLMESİNE KARIŞMAYIN”

2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçim için her parti, Anayasa çerçevesinde adayı kimse çıkartacak, millet de kimi istiyorsa seçecek. Erdoğan da emekli olacak. Erdoğan dönemi 12 ay sonra bitecek. Bunu deklare edip, bunun güvencesini millete verdiğin an yargı da ekonomi de nefes almış olacak. İnsanlar Haziran 2023’e umutla bakmaya başlayacak önemli olan bu.  O yüzden muhalefet partilerine ‘Durun orada; hiçbir şey yapmayın 12 ay sonra davulla zurnayla Erdoğan’ı emekli edin gitsin’ diyorum. Onun, Anayasa suçu işlemesine karışmayın.

“BEN CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM”

“Bana, ‘hakkınızda kesinleşmiş hapis cezaları var’ deniliyor. Diyenlere, ‘Bir dakika’ deyip şu karşılığı veriyorum: Süleyman Demirel’de yasaklıydı. Başbakan, cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Bülent Ecevit yasaklı mıydı? Yasaklıydı, başbakan oldu. Necmettin Erbakan yasaklıydı. Başbakan oldu. Recep Tayyip Erdoğan’da yasaklıydı, başbakan ve cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Ben de yasaklıyım. Başbakan değil, cumhurbaşkanı olacağım. Yasaklar, millet oy verdiği sürece kimsenin önünde engel olmuyor.”

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