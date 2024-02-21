İlk cemre düştü; havalar ısınıyor

Günün hava durumu tahminleri (21 Şubat) Meteoroloji tarafından açıklandı. Son hava durumu tahminlerine göre Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç) Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU…
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 3°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu
KOCAELİ 5°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
MERSİN 12°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU
ANKARA 2°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 8°C
KONYA 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve ye yer çok bulutlu, yarın bölge genelinin(Sinop hariç) yağmurlu iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
DÜZCE 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu
KASTAMONU -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
ZONGULDAK 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın güneyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -5°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
GAZİANTEP 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
SİİRT 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı