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İlk cemre düştü; havalar ısınıyor

İlk cemre düştü; havalar ısınıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Şubat 2024 - 9:58
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en güncel raporlarına göre, baharın müjdecisi olan cemre düşmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının yükselişe geçeceği bildirildi. Yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklar cuma gününden itibaren kademeli olarak artacak.

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