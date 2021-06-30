Faruk Bildirici ”Öldürüldüğü Açıklanan PKK’lı Canlandı İtirafçı Oldu”

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Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bugün kaleme aldığı yazısında Genelkurmay Başkanlığı tarafından kullanılan “etkisiz hale getirildi” ifadesini değerlendirdi.

“Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı açıklamalarındaki ‘etkisiz hale getirildi’ denildiğinde PKK’lıların öldürülmüş oldukları kastediliyor” diyen Bildirici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 8 Nisan’a yaptığı bir basın açıklamasına dikkati çekti.

“7-8 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan Eren-10 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Saha Sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde 10 Milyon TL ödülle ‘Kırmızı’ kategoride aranan 1996 yılı Bitlis katılımlı Özgür Gabar (K) Fırat Şişman adındaki terörist olduğu tespit edilmiştir.”

Bildirici, ardından 4 Mayıs’ta İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı’nın 4 Mayıs’ta bakanlıkta düzenlediği “Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı”nda operasyonlarla ilgili bilgi verirken Fırat Şişman’ın “yaralı olarak ele geçirildiğini” söylediğine işaret etti.

“1.5 ay kadar sonra da yine İçişleri Bakanlığı açıklamalarıyla aniden medyayı Fırat Şişman’ın itirafçı olduğu haberleri kapladı” diyen Bildirici, “Gördüğüm kadarıyla, daha önce Fırat Şişman’ın öldürüldüğünü yazan medyadan şimdi nasıl olup da canlandığına dikkat çeken olmadı” diye yazdı.

Bildirici yazısında ayrıca şunları kaydetti:

İçişleri Bakanlığı hem gazetecileri hem de kamuoyunu yanıltmış oldu. Üstelik böyle bir yönteme başvurulduğu sonradan kabul edilerek kamuoyundan özür de dilenmedi, düzeltme de yapılmadı.

Bu yaklaşım, İçişleri Bakanlığı’nın operasyonlarla ilgili tüm açıklamalarına gölge düşürdü. Öyle ya, bile isteye gazetecileri yanıltan İçişleri Bakanlığı’nın bundan sonra yapacağı “etkisiz hale getirilen terörist” açıklamalarının doğru olduğuna nasıl emin olabiliriz?

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