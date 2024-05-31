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Bodrum’da şezlong fiyatı 3 bin TL’ye çıktı. Böyle fiyat mı olur?

Bodrum’da şezlong fiyatı 3 bin TL’ye çıktı. Böyle fiyat mı olur?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Mayıs 2024 - 15:52

Bodrum’da yaz gelmesiyle birlikte şezlong, loca ve lahmacun fiyatları ortaya çıkmaya başladı. Ortaya çıktı da bu fiyatlardan acaba kimler şezlong kiralayabilecek.

Yaz yaklaştı, Bodrum’da herşeyin fiyatı uçtu. İnanılır gibi değil ama bir şezlongun günlük kirası 3 bin liraya, locanın fiyatı ise 40 bin liraya kadar yükseldi.

Bodrum’da lüks eğlence sınır tanımamaya başlarken, fiyatlar da sınırı hiç takmıyor. Sınır yok gibi…Her bütçeye göre eğlence diyeceğiz ama öyle bir tanım yok Bodrum’da…Özellikle Göltürbükü ve Yalıkavak’ta beach mekanlarına giriş fiyatlarında bir yarış var…

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SOSYETENİN GÖZDESİ YALIKAVAK VE TÜRKBÜKÜ

Jet sosyetede hedef Bodrum’un Yalıkavak ve Türkbükü bölgesi…Özellikle gözde uzak tatil yapmak isteyen ünlü sanatçılar ve jet sosyetenin ünlü simaları Bodrum’un bu iki bölgesini seçiyor. Hal böyle olunca da fiyatlar “yok bu kadar da olmaz” dedirtecek cinsten.

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Şezlong kiraları günlük 3 bin lira olan bölgede loca kiralamak da cesaret istiyor. Çünkü bir locanın fiyatı 10 bin ile 40 bin lira arasında değişiyor. Sahilde bulunan loca fiyatları ise 7.500 liradan başlıyor.

Bu fiyatlara, sınırsız yeme içme ve özel garson hizmetinin dahil olduğu ve locaların en fazla 6 misafir ile sınırlı olduğu öğrenildi. Loca hizmetinden faydalananlara mekanlar, şezlong, havlu şemsiye hizmetini ücretsiz olarak sunuyorlar.

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MAÇA KIZINDA EN AZ 3 BİN LİRA HARCAMAK ZORUNLU

Bodrum Beach Club kültürünü başlatan mekan olarak bilinen Maça kızı Otel müşterileri haricinde sınırlı sayıda kişiye hizmet veriyor. İşte bu sınırlı sayıda kişinin arasına girip, Maça Kızı’nda yer bulursanız, dışardan gelen kişilerin 3 bin lira harcama şartı var.

Turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği otelde kokteyller 500 ila 1000 lira, Lahmacun 250 TL, öğlen kurulan ünlü büfe ise 750 TL’ye sunuluyor. Gündüz saatleri keyifli bir ortamı olan otelin plajında, akşamları ise Happy Hour’lar başlıyor.

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EURO İLE HİZMET VEREN MEKAN

Bodrum’un Ünlü Mekanlarından Buddha Bar ise girişte plaj kullanımı dahil 75 euro para alınıyor. Bununla da iş bitmiyor. Çünkü içeride en az 150 euro (5.250 TL) harcamayı şartı var. Ünlü mekanlardan Amanruya, 1.000 TL plaj kullanım + 1.500TL minimum harcama, Xuma Village 1.000TL plaj kullanım +1.500 TL minimum harcama, Momo Beach ise 750 TL giriş, 1.250 TL harcama şartını öne sürüyor.

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Bodrum’un en popüler mekanlarından olan Zuma Beach, genelde ünlülerin güneşlenmek ve deniz keyfi yapmak için tercih ettiği bir mekan ve giriş ücreti 750 TL ile 1,500 TL arasında değişiyor, loca için ilave ücret alınıyor ve 2,500 TL harcama yapma zorunluluğu bulunuyor.

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Lucca Beach ise son yılların popüler mekanlarından. Lucca Bodrum Beach , girişte 1,500 TL alıyor. Çocuklardan ücret alınmıyor. İçeride şezlong kullanımı da serbest. Loca kullanımı için ise ilave ödeme yapılması gerekiyor.
Turizm Cenneti Bodrum’da loca fiyatları bu yaz sezonunda ortalama 2,000 TL seviyesinde. Bazı ultra lüks mekanlar ise VİP localarını müşterilerine 30 ile 40 bin TL arasında rakamlarla kiralıyorlar.

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