Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yaprak Dökümü’nün Ali Rızası açtı ağzını: Genç oyuncularda tutku yok, para hırsı var!

Yaprak Dökümü’nün Ali Rızası açtı ağzını: Genç oyuncularda tutku yok, para hırsı var!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
05 Kasım 2024 - 8:57

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalarda yer edinen Halil Ergün, dizide Ali Rıza karakterine hayat vermişti. Ergün, “Ben hiçbir zaman işle ilgili para konuşmadım” diyerek genç oyuncularda para hırsı olduğunu iddia etti.

Özel hayatı ve dizilerdeki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiren usta oyuncu Halil Ergün, bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisiyle ekranlara gelmişti.

“BU İŞE TUTKULARI YOK”

Günaydın’a konuşan usta oyuncu, “Ben hiçbir zaman işle ilgili para konuşmadım. Ama şimdi güzel kızlar ile yakışıklı erkekler ‘Oyuncu olalım para kazanalım’ diyorlar. Hepsi için söylemiyorum ama sanatla ilgili bilgileri ve bu işe tutkuları yok” ifadelerini kullanarak genç oyuncuların sadece para kazanmak için rol aldıklarını söyledi.

0x0-1730701416165.webp

Sözlerine devam eden Halil Ergün, yeni nesil başrol oyuncularının aldığı ücretleri duyunca şok geçirdiğini söyleyen usta oyuncu, “Olmaz böyle bir şey” dedi.

HALİL ERGÜN KİMDİR?

Bursa’nın İznik ilçesinde dünyaya gelen usta oyuncu, ilk ve ortaokulu İznik’te eğitimini tamamladı. İstanbul Haydarpaşa Lisesi ve Bursa Atatürk Lisesinde okuduktan sonra Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu. Vasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile Ankara Birlik Tiyatrosu’nu kurdu.

0p.jpg

Kanal D’de yayımlanan Yaprak Dökümü adlı dizide Emekli Kaymakam “Ali Rıza Tekin” karakterini canlandırdı.

Usta isim, yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak Güzel Aşklar Diyarı isimli dizide izleyici karşısına gelecek.

78817-6595686481f88.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KİNCİ İBO!KİNCİ İBO!
Cinsel ilişki videosu iddiasıyla TFF’den ihraç edilen Elif Karaarslan isyan ettiCinsel ilişki videosu iddiasıyla TFF’den ihraç edilen Elif Karaarslan isyan etti
Sihirli Annem’in Tuğçe’si umreye gitti! Tesettürlü hali ilgi çekti!Sihirli Annem’in Tuğçe’si umreye gitti! Tesettürlü hali ilgi çekti!
Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal’e çirkin yorumlar! İfşa edip isyan etti: Çöküşteyim…Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal’e çirkin yorumlar! İfşa edip isyan etti: Çöküşteyim…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Al Hilal’de Neymar şoku! Yine sakatlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD bugün sandık başında: Yarış haftalardır başa baş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… MHP lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünürünü öldürdü, Yunanistan sınırında kaçarken yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hülya Avşar’a söylediği sözler magazin gündemine bomba gibi oturdu: Eşcinsel olmak, metres olmaktan daha iyi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yaprak Dökümü’nün Ali Rızası açtı ağzını: Genç oyuncularda tutku yok, para hırsı var!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kamala Harris cephesi güçleniyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kendinizi Tanımak: Öz farkındalığın gücü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KİNCİ İBO!
SON DAKİKA HABERLERİ
Al Hilal’de Neymar şoku! Yine sakatlandıKasım 5, 2024-12:02 pm
ABD bugün sandık başında: Yarış haftalardır başa başKasım 5, 2024-11:00 am
Son dakika… MHP lideri Bahçeli’den önemli açıklamalarKasım 5, 2024-10:55 am
Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ten ilk sözler!Kasım 4, 2024-3:54 pm
Ekrem İmamoğlu’ndan sert kayyum tepkisi! ‘İktidar kontrolü kaybetti…’Kasım 4, 2024-3:43 pm
Batman Belediyesi önünde polis müdahalesi! DEM Partililer binaya girmek istediKasım 4, 2024-3:27 pm
Esenyurt Belediyesi’nde sıcak gelişme! Üst düzey görevden almalar başladı!Kasım 4, 2024-3:24 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !