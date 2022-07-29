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İlhan İrem’in FETÖ ile ilgili yazısı yeniden gündemde! “Fetuş” dedi, tazminat ödedi

İlhan İrem’in FETÖ ile ilgili yazısı yeniden gündemde! “Fetuş” dedi, tazminat ödedi
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29 Temmuz 2022 - 16:03
67 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan İrem’in Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen ile ilgili 1999 yılında kaleme aldığı ‘Mektup’ isimli yazı yeniden gündem oldu. İrem yazısında “Sevgili Fetuş, seni çok özledik. Neredesin?” ifadelerini kullanıyor. İrem bu ifadelerinden ötürü Gülen’e tazminat ödemişti.

“Anlasana”, “Sürgün Gibi Masallarda” ve “Olanlar Olmuş” adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçı, böbrek yetmezliği teşhisiyle diyaliz tedavisi görüyordu.

Usta sanatçının ölümünün ardından, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’le ilgili yazısı tekrar gündem oldu.

İrem yazısında Gülen’e “Fetuş” diye hitap etmişti. Bunun üzerine dava açan Gülen ise, 1999 yılının parasıyla 1 milyar TL’lik tazminat davasını kazanmıştı.

İrem 2016 yılında Twitter hesabından “17 yıl önce.. Fethullah Gülen’in bir milyar TL. tazminat davası açtığı yazı” notuyla o dönemde yazdığı yazıyı ve tazminat ödediği haberi tekrar paylaşmıştı.

 

 

FETÖ TEHLİKESİNİ ÇOK ÖNCEDEN GÖRMÜŞTÜ

Ünlü sanatçı, 15 Temmuz darbe girişiminden 17 yıl önce Antalya’da yayınlanan Yeni İleri Gazetesi’nde yayımlanan yazısında “Sevgili Fetuş, seni çok özledik. Neredesin? Rakı içmezsin bilirim ama şiş kebabını, Boğaz’ı İstanbul’u hiç mi özlemedin?” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine dava açan Gülen ise, 1999 yılının parasıyla 1 milyar TL’lik tazminat davasını kazanmıştı.

İrem yazısını “Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kemalist devrimlerin sarsılmaz bekçileri olarak, seni bu coğrafyada bekliyoruz. Gel de, içten pazarlıklı hayallerinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini yakından gör!” sözleriyle bitirmişti.

İşte İlhan İrem’in yeniden gündeme gelen o yazısı:

 

“ALDATILDIK DİYENLERİN PARALEL OLDUĞU YILLARDI”

İrem beş yıl önce Sözcü gazetesine verdiği röportajda konuyla “17 yıl önce, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e iktidar çevrelerinin “Hocaefendi” dediği günlerde siz “Fetuş” demiştiniz. Başınıza neler gelmişti?” soruya şöyle yanıt vermişti:

“Şimdilerde ‘aldatıldık’ diyenlerin birçoğunun paralel yapı ile paralel oldukları yıllardı. O yazı üzerine Fethullah Gülen bir milyar liralık tazminat davası açtı. Mahkeme üçyüz milyona karar verdi ve davayı Fethullah Gülen kazandı. O yıllar sahnelerden uzak durduğum, konser vermediğim yıllardı. Bu nedenle çalışmalarıma bir engelleme girişiminde bulunup bulunmadıklarını bilmiyorum.”

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