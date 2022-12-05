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Son dakika… Kasım ayı enflasyonu açıklandı

Son dakika… Kasım ayı enflasyonu açıklandı
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05 Aralık 2022 - 10:29

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Kasım’da enflasyon yüzde 84,39 oldu.

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Son dakika... Kasım ayı enflasyonu açıklandı

 

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu.

 

Son dakika... Kasım ayı enflasyonu açıklandı

 

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1’dedir).

 

Son dakika... Kasım ayı enflasyonu açıklandı

 

2022 yılı Kasım ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5’li Düzey), 17 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %76,18, AYLIK %2,73 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile Altın hariç TÜFE’deki değişim, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %54,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %61,31 olarak gerçekleşti.

 

Son dakika... Kasım ayı enflasyonu açıklandı

 

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %136,02, AYLIK %0,74 ARTTI 

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

 

Son dakika... Kasım ayı enflasyonu açıklandı

 

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %107,64 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %146,43, imalatta %107,64, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %442,97 ve su temininde %114,41 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %103,78, dayanıklı tüketim malında %93,87, dayanıksız tüketim malında %124,66, enerjide %337,34 ve sermaye malında %86,41 artış olarak gerçekleşti.

 

Son dakika... Kasım ayı enflasyonu açıklandı

 

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %2,01 ARTTI  

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %4,99 artış, imalatta %2,01 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %5,17 azalış ve su temininde %3,39 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,88 artış, dayanıklı tüketim malında %2,62 artış, dayanıksız tüketim malında %2,68 artış, enerjide %4,24 azalış ve sermaye malında %2,83 artış olarak gerçekleşti.

 

Son dakika... Kasım ayı enflasyonu açıklandı

 

YILLIK Yİ-ÜFE’YE GÖRE 21 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış; %64,45 ile ana metaller, %65,31 ile diğer ulaşım araçları, %74,89 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %442,97, diğer metalik olmayan mineral ürünler %203,36, ham petrol ve doğal gaz %202,77 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

 

Son dakika... Kasım ayı enflasyonu açıklandı

 

AYLIK Yİ-ÜFE’YE GÖRE 6 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 23 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ  

Aylık en yüksek azalış; %5,17 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %2,02 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %0,70 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %7,04, deri ve ilgili ürünler %4,92, kağıt ve kağıt ürünleri %4,10 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

 

Son dakika... Kasım ayı enflasyonu açıklandı

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