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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder ‘külot şov’ yorumuna yanıt verdi

Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder ‘külot şov’ yorumuna yanıt verdi
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23 Eylül 2022 - 12:36

Kansere yakalanmasının ardından bir süre ekranlara ara veren ünlü oyuncu Canan Ergüder, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaşan Ergüder, kırmızı iç çamaşırının görünmesi üzerine “Bu külot şov mu?” diyen bir takipçisine yanıt verdi.

Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını duyurmasıyla birlikte hayranlarını büyük üzüntüye boğdu.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 2

Hemen tedaviye başlayan Ergüder, kısa süre içerisinde kendisini toparlamayı başardı ve şimdilerde ekranlara yeniden dönmeye hazırlanıyor.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 3

DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Ergüder son olarak da dans ettiği anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 4

Ergüder’in dans ettiği sırada kırmızı iç çamaşırının görünmesi ise takipçilerinin hemen dikkatini çekti.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 5

TEPKİLERE YANIT VERDİ

Ünlü oyuncu, dans görüntüleriyle ilgili bir takipçisinin “Ne bu, külot şov mu?” yorumuna, “Hayır tango” diyerek yanıt verdi.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 6

Ergüder’e Menajerimi Ara dizisinden rol arkadaşı Ahsen Eroğlu’nun da destek verdiği görüldü.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 7

İşte o yorum…

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 8

Sağlığına kavuşan 44 yaşındaki oyuncu yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 9

Canan Ergüder, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın, senaristliğini Hakan Bonomo’nun üstlendiği, başrolünde İbrahim Çelikkol’un (Aslan) yer alacağı Aile dizisinin kadrosuna dahil oldu.

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 10

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 11

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 12

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 13

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 14

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 15

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 16

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 17

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 18

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Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder 'külot şov' yorumuna yanıt verdi - Sayfa 19

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