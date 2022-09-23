Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder ‘külot şov’ yorumuna yanıt verdi

Kansere yakalanmasının ardından bir süre ekranlara ara veren ünlü oyuncu Canan Ergüder, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaşan Ergüder, kırmızı iç çamaşırının görünmesi üzerine “Bu külot şov mu?” diyen bir takipçisine yanıt verdi.