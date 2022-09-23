Dans ederken iç çamaşırı gözüktü: Canan Ergüder ‘külot şov’ yorumuna yanıt verdi

Kansere yakalanmasının ardından bir süre ekranlara ara veren ünlü oyuncu Canan Ergüder, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaşan Ergüder, kırmızı iç çamaşırının görünmesi üzerine “Bu külot şov mu?” diyen bir takipçisine yanıt verdi.
Ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını duyurmasıyla birlikte hayranlarını büyük üzüntüye boğdu.
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Hemen tedaviye başlayan Ergüder, kısa süre içerisinde kendisini toparlamayı başardı ve şimdilerde ekranlara yeniden dönmeye hazırlanıyor.
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DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI
Ergüder son olarak da dans ettiği anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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Ergüder’in dans ettiği sırada kırmızı iç çamaşırının görünmesi ise takipçilerinin hemen dikkatini çekti.
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TEPKİLERE YANIT VERDİ
Ünlü oyuncu, dans görüntüleriyle ilgili bir takipçisinin “Ne bu, külot şov mu?” yorumuna, “Hayır tango” diyerek yanıt verdi.
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Ergüder’e Menajerimi Ara dizisinden rol arkadaşı Ahsen Eroğlu’nun da destek verdiği görüldü.
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İşte o yorum…
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Sağlığına kavuşan 44 yaşındaki oyuncu yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Canan Ergüder, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın, senaristliğini Hakan Bonomo’nun üstlendiği, başrolünde İbrahim Çelikkol’un (Aslan) yer alacağı Aile dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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