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İbrahim Tatlıses’in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt!

İbrahim Tatlıses’in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt!
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30 Ağustos 2022 - 16:00

Geçtiğimiz günlerde kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk koşan küs oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Kaza sonrası aralarında buzların eridiği iddia edilen baba-oğul sert sözlerle yine birbirine girdiler.

İbrahim Tatlıses'in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt! - Sayfa 1

Bodrum’da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk gelen isimlerden biri oğlu Ahmet Tatlıses oldu.

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İbrahim Tatlıses'in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt! - Sayfa 2

Gelişmelerin ardından birbirlerine sert sözler söyleyen ve mahkemelik olan ikilinin, barıştığı iddia edildi.

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İbrahim Tatlıses'in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt! - Sayfa 3

Oğlu Ahmet Tatlıses ile barıştığı yönündeki iddialar hakkında  konuşan Tatlıses, iddiaları reddetti.

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İbrahim Tatlıses'in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt! - Sayfa 4

Tatlıses “Ben elimi öptürmem kimseye. Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa.” dedi.

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İbrahim Tatlıses'in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt! - Sayfa 5

Tatlıses “Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik. Kahvaltıda neredeydi? Hala barış diyor… Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti.” ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses'in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt! - Sayfa 6

Tatlıses’in sözlerine oğlu Ahmet Tatlı sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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İbrahim Tatlıses'in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt! - Sayfa 7

Tatlı “Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor.” ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses'in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt! - Sayfa 8

“Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil…” diyen Tatlı “Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz…” diye konuştu.

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İbrahim Tatlıses'in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt! - Sayfa 9

Tatlı “Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla” dedi.

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İbrahim Tatlıses'in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt! - Sayfa 10
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İbrahim Tatlıses'in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt! - Sayfa 11

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İbrahim Tatlıses’in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt!
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