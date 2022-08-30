İbrahim Tatlıses’in zehir zemberek sözlerine küs olduğu oğlundan bomba yanıt!

Bodrum’da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk gelen isimlerden biri oğlu Ahmet Tatlıses oldu.

Gelişmelerin ardından birbirlerine sert sözler söyleyen ve mahkemelik olan ikilinin, barıştığı iddia edildi.

Tatlıses “Ben elimi öptürmem kimseye. Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa.” dedi.

Tatlıses “Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik. Kahvaltıda neredeydi? Hala barış diyor… Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti.” ifadelerini kullandı.

Tatlı “Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor.” ifadelerini kullandı.

“Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil…” diyen Tatlı “Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz…” diye konuştu.