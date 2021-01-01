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Yüzlerce Kişinin Hesabını Boşalttılar

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Yüzlerce Kişinin Hesabını Boşalttılar
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06 Nisan 2021 - 12:03
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İstanbul’da başkalarına ait banka bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kimlik ve banka bilgilerini ele geçirdikleri 700 kişinin hesabından 8 milyon lira boşalttıkları tespit edildi.

İstanbul’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şebekenin, banka sitelerine benzeyen sahte siteler ve kurdukları çağrı merkezi üzerinden kimlik ve banka bilgilerini elde ettikleri çok sayıda kişinin hesaplarını boşalttığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

8 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 700 kişinin hesabından 8 milyon lira boşalttığı tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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