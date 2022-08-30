Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz ‘un 100. yılı sebebiyle Afyonkarahisar’da düzenlediği etkinlikte; “Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatiplerimizi hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyorum. Sandıktan çıkamayacak olanlar umutlarını bayat senaryolarına bağlamış durumdalar. Sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağıladıkları insanları tehditlerle sindirmek, ürkütmek istiyorlar. Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak” diye konuştu.

Geçen nisan ayında İstanbul’da verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, geçen perşembe akşamı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Avukatının yaptığı itiraz sonrası, Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edildi.