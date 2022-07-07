İbrahim Tatlıses “Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı” demişti! Vasi davasında flaş karar
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlıses ile kavga etmişti. İbrahim Tatlıses oğluyla ilgili “Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı” iddiasında bulununca oğlu zehir zemberek bir açıklama yapmıştı. Ardından ise babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyen Ahmet Tatlıses, vasi atanması için dava açtı. Açılan davayla ilgili mahkemeden flaş bir karar çıktı.
Tatlıses ailesinde ortam çok karışık… İbrahim Tatlıses ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında gerilim artıyor.
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İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Tatlıses eski karısının büyü yaptığını ve ilişkisinin bu sebeple bittiğini iddia etmişti.
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Ünlü türkücü aynı zamanda büyük oğlunun ihanetine uğradığını söyleyerek “Vurulduğumda kasayı boşalttı” iddiasında da bulunmuştu.
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Babasının açıklamalarının ardından ‘Akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim artmıştır’ diyen Ahmet Tatlıses, soluğu mahkemede aldı. Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e vasi atanması için dava açtı.
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VASİ TALEBİNDE FLAŞ GELİŞME
Ahmet Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses’e açtığı vasi davasında flaş gelişme yaşandı! 2. Sayfa’nın haberine göre; mahkeme, İbrahim Tatlıses’in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar verdi.
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