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İbrahim Tatlıses “Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı” demişti! Vasi davasında flaş karar

İbrahim Tatlıses “Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı” demişti! Vasi davasında flaş karar
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07 Temmuz 2022 - 14:47

İbrahim Tatlıses “Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı” demişti! Vasi davasında flaş karar

İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlıses ile kavga etmişti. İbrahim Tatlıses oğluyla ilgili “Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı” iddiasında bulununca oğlu zehir zemberek bir açıklama yapmıştı. Ardından ise babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyen Ahmet Tatlıses, vasi atanması için dava açtı. Açılan davayla ilgili mahkemeden flaş bir karar çıktı.

İbrahim Tatlıses "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" demişti! Vasi davasında flaş karar - Sayfa 1

Tatlıses ailesinde ortam çok karışık… İbrahim Tatlıses ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında gerilim artıyor.

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İbrahim Tatlıses "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" demişti! Vasi davasında flaş karar - Sayfa 2

İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Tatlıses eski karısının büyü yaptığını ve ilişkisinin bu sebeple bittiğini iddia etmişti.

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İbrahim Tatlıses "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" demişti! Vasi davasında flaş karar - Sayfa 3

Ünlü türkücü aynı zamanda büyük oğlunun ihanetine uğradığını söyleyerek “Vurulduğumda kasayı boşalttı” iddiasında da bulunmuştu.

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İbrahim Tatlıses "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" demişti! Vasi davasında flaş karar - Sayfa 4

Babasının açıklamalarının ardından ‘Akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim artmıştır’ diyen Ahmet Tatlıses, soluğu mahkemede aldı. Ahmet Tatlıses babası İbrahim Tatlıses’e vasi atanması için dava açtı.

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İbrahim Tatlıses "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" demişti! Vasi davasında flaş karar - Sayfa 5

VASİ TALEBİNDE FLAŞ GELİŞME
Ahmet Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses’e açtığı vasi davasında flaş gelişme yaşandı! 2. Sayfa’nın haberine göre; mahkeme, İbrahim Tatlıses’in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar verdi.

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İbrahim Tatlıses "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" demişti! Vasi davasında flaş karar - Sayfa 6

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İbrahim Tatlıses "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" demişti! Vasi davasında flaş karar - Sayfa 7

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İbrahim Tatlıses "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" demişti! Vasi davasında flaş karar - Sayfa 8

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İbrahim Tatlıses "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" demişti! Vasi davasında flaş karar - Sayfa 9

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İbrahim Tatlıses "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" demişti! Vasi davasında flaş karar - Sayfa 10

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İbrahim Tatlıses "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" demişti! Vasi davasında flaş karar - Sayfa 11

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İbrahim Tatlıses "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" demişti! Vasi davasında flaş karar - Sayfa 12

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İbrahim Tatlıses "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" demişti! Vasi davasında flaş karar - Sayfa 13

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İbrahim Tatlıses "Vurulduğum gün oğlum Ahmet kasayı boşalttı" demişti! Vasi davasında flaş karar - Sayfa 14
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