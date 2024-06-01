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İBB’den Borsa İstanbul’un itirazına red!

İBB’den Borsa İstanbul’un itirazına red!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Haziran 2024 - 18:34
Borsa İstanbul, İBB’nin İTÜ-İstinye Füniküler Hattı’nın imar planlarına; istasyonun protokol girişine yapılacağı, internet, fiber alt yapı ve veri merkezinin titreşimden zarar göreceği iddialarıyla itirazda bulundu. İBB, itirazı reddetti.

İBB'den Borsa İstanbul'un itirazına red!
 

Borsa İstanbul itiraz dilekçesinde, istasyon çıkışı olarak gösterilen alanın altından borsaya ait elektrik, internet, fiber hat gibi alt yapı tesisatının geçtiği kaydedilerek inşaat nedeniyle meydana gelebilecek kesintilerin piyasaların işleyişinde aksamalara neden olabileceği, böyle bir durumun da yatırımcılar ve Türkiye ekonomisi açısından çok ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağı savunuldu. Borsa İstanbul’un 10 milyonlarca dolar değerindeki veri merkezinin, inşaatın ve hattın neden olacağı titreşimden zarara uğrayacağı öne sürüldü.

“Güvenlik zafiyetine neden olacak”
Yaklaşık 1500 kişinin çalıştığı Borsa İstanbul Grubu yerleşkesine giriş ve çıkışlarda yoğun araç trafiği bulunduğu da ifade edilerek protokol girişinin karşısına yapılacak istasyon çıkışının inşaat faaliyetleri esnasında araç trafiğinin etkileneceği, böyle bir konumlandırmanın terör saldırısı, toplumsal olaylar, hırsızlık, vb. durumlarda borsamız bakımından ciddi risk doğuracağı ve güvenlik zafiyetine neden olacağı açık olduğu ve Borsa İstanbul Grubu faaliyetlerinin sekteye uğrayacağı iddia edildi. Ayrıca, imar planı değişikliği ile füniküler alanı içerisine alınan parsel üzerindeki koruluk alanın yok olacağı da belirtildi.

“Protokol girişini engelleyecek bir durum yok”
Sözcü’den Özlem Güvenli’nin aktardığına göre; İBB Planlama Şube Müdürlüğü itirazı inceledi. Mevcut ağaçların yok olacağı yönündeki itirazların koruma kurulu tarafından değerlendirildiği ve “plan değişikliğinden etkilenecek ağaçların uygun alana taşınması kaydıyla” plan değişikliğinin uygun görüldüğü aktarıldı.

Söz konusu alandan Reşitpaşa İstasyonu’nun İTÜ tarafında planlanan giriş-çıkış yapısının 2’li asansör grubu ve acil çıkış yapısı bulunduğu, bu alanın yaya kullanımında olan kaldırım alanında planlandığından araç protokol girişini engelleyecek durumunun olmadığı kaydedildi. Komisyon da itirazın reddedilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Borsa İstanbul’un itirazı oybirliği ile reddedildi.

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