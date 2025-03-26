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KANAL D, PİYASA DİZİSİNE ERKEN FİNAL KARARI VERDİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Kanal D ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan ve büyük beklentilerle lanse edilen Piyasa dizisi için erken final kararı verildi. Başrollerinde İlayda Alişan, Alp Navruz ve Ayça Bingöl’ün yer aldığı yapım, hem içerdiği cinsel şiddet sahneleri hem de senaryosunun intihal edildiği iddialarıyla büyük tartışma yarattı. Yapımcı firma Pastel Film’in tüm iddiaları yalanlamasına rağmen, dizi istenilen reyting başarısını yakalayamayınca Kanal D dizinin fişini çekti.

6. BÖLÜMLE VEDA EDECEK

Tanıtım fragmanıyla ilgi toplayan ve medya sektörünün perde arkasını konu alan Piyasa, kısa süre içinde izleyicinin beklentisini karşılamakta zorlandı. Kanal D yönetimi, düşük reytingler ve artan kamuoyu tepkilerinin ardından dizinin 29 Mart 2025 Cumartesi günü yayınlanacak olan 6. bölümüyle ekranlara veda edeceğini duyurdu.

ŞİDDET VE TECAVÜZ SAHNELERİNE TEPKİ YAĞDI

İlk bölümden itibaren tartışma yaratan Piyasa, özellikle kadın karakter Münevver’in zorla evlendirildiği ve ilişkiye zorlandığı sahnelerle büyük tepki çekti. 2. ve 3. bölümlerde de devam eden cinsel şiddet sahneleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, dizinin kadına yönelik şiddeti romantize ettiğini ve hassas izleyiciler üzerinde travmatik etki yarattığını belirterek RTÜK’e şikâyette bulundu.

SENARYO HAKKINDA ‘ÇALINTI’ İDDİASI

Dizinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte gündeme gelen bir diğer tartışma ise senaryonun özgünlüğüyle ilgiliydi. Yönetmen Meryem Beyza Er, dizinin senaryosunun kendi yazdığı “Manken Kızı” adlı romandan izinsiz alındığını öne sürdü. Bu iddia sosyal medyada geniş yer bulurken, yapımcı firma Pastel Film konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

“Senaryo, deneyimli senaristimiz Mehmet Barış Günger tarafından özgün bir yaratım süreciyle kaleme alınmıştır. Hiçbir eserden izinsiz alıntı veya esinlenme söz konusu değildir,” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, çalıntı iddialarına karşı gerekli tüm yasal işlemlerin başlatıldığı da belirtildi.

KAMUOYU TEPKİSİ SONRASI EKRANLARA VEDA EDİYOR

Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin sadece 6 bölüm sürmesi, Kanal D’nin izleyici hassasiyetine kayıtsız kalmadığı şeklinde yorumlandı. Hem RTÜK’e gelen şikâyetler hem de sosyal medya kullanıcılarının yoğun eleştirileri dizinin final kararında etkili oldu.

kaynak: https://www.medyaradar.net

KANAL D, PİYASA DİZİSİNE ERKEN FİNAL KARARI VERDİ
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