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ÜNLÜ MANKEN NURDAN KAHRAMAN’DAN BÜYÜK BAŞARI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Global bir marka olan Dubai merkezli Anatolian Group, 15 ülkede marka yüzü olarak Nurdan Kahraman’ı seçti.

ANATOLİAN GROUP’UN (YENİ -MARKA) YÜZÜ NURDAN KAHRAMAN OLDU


Dubai merkezli Anatolian Group, özellikle kozmetik ve giyim sektörlerinde dünya çapında büyümesini sürdürüyor. Başta Dubai olmak üzere, Türkiye, Amerika, İngiltere, Almanya İspanya İtalya gibi ülkeler olmak üzere 15 ülkede faaliyet gösteren Anatolian Group, global pazardaki iddiasını güçlendirmek için marka yüzü olarak Nurdan Kahraman’ı seçti. Nurdan Kahraman, uluslararası etkinliklerde Anatolian Group’un iş birliği yaptığı markaları temsil edecek.


Anatolian Group yetkilileri, Kahraman’la yaptıkları anlaşmanın çalıştığı markalarının uluslararası bilinirliğini arttırmada önemli bir rol oynayacağını belirterek yeni bir dönemin kapılarını arayacaklarını açıkladı.

ÜNLÜ MANKEN NURDAN KAHRAMAN’DAN BÜYÜK BAŞARI
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