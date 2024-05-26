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13 ilde “SİBERGÖZ-41” operasyonu: 65 gözaltı!

13 ilde “SİBERGÖZ-41” operasyonu: 65 gözaltı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Mayıs 2024 - 15:19

13 ilde “Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-41” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

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