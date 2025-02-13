HURDA ARAÇ TEŞVİKİ MECLİS GÜNDEMİNDE

Türkiye’de otomotiv sektörünü hareketlendirecek yeni bir düzenleme gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifi, 25 yaşını aşmış araçların hurdaya ayrılması durumunda, yeni araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlamayı öngörüyor. Söz konusu teşvik, eski araç sahiplerini yeni bir otomobil almaya teşvik ederken, piyasadaki ikinci el araç fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

Hurda Araç Teşviki Neleri Kapsıyor?

Teklifin detaylarına göre, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, araçlarını hurdaya ayırmaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek. Ancak bu uygulamadan faydalanabilmek için belirli şartlar bulunuyor:

Yaş Şartı: Teşvikten yararlanacak araçların 25 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Teşvikten yararlanacak araçların olması gerekiyor. Kullanım Sınırı: Her vatandaş sadece bir kez bu teşvikten faydalanabilecek.

Her vatandaş bu teşvikten faydalanabilecek. Yerli Üretim Şartı: Yeni alınacak aracın Türkiye’de üretilmiş olması ve en az %40 yerlilik oranına sahip bulunması gerekiyor.

İkinci El Piyasasında Büyük Hareketlilik!

Kanun teklifinin sunulmasının ardından ikinci el araç piyasasında ciddi bir fiyat artışı yaşandı. Daha önce 50 bin TL civarında satılan eski model araçların fiyatları, 100-150 bin TL seviyelerine kadar yükseldi. İlan sitelerinde “Hurda teşvikine uygun araç” başlıklı ilanlar dikkat çekmeye başladı.

Teşvikten Hangi Araçlar Yararlanacak?

Eğer teklif yasalaşırsa, hurda teşvikinden faydalanarak ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek bazı yerli üretim araç modelleri şunlar olacak:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon, i20, i10

Ford Tourneo Custom, E-Transit, Transit

Fiat Fiorino, Egea Cross, Egea

Volkswagen Transporter

Bu teşvikle birlikte, çevre dostu ve daha güvenli bir ulaşım sisteminin teşvik edilmesi, aynı zamanda otomotiv sektöründe canlılık yaratılması amaçlanıyor.

Daha Önce de Hurda Teşviki Uygulanmıştı

Türkiye’de hurda araç teşvikleri geçmişte de farklı dönemlerde hayata geçirilmişti. 2003-2004, 2010-2011, 2012-2014 ve 2017-2019 yıllarında benzer uygulamalarla eski araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç satışlarının artırılması hedeflenmişti. Önceki teşvikler sayesinde otomotiv sektöründe hareketlilik sağlanmış, birçok kişi daha ekonomik koşullarla yeni araç sahibi olmuştu.

Hurda Araç Teşviki Piyasayı Nasıl Etkileyecek?

Eğer yasa kabul edilirse:

✅ İkinci el araç fiyatları daha da yükselebilir.

✅ Otomotiv sektörü hareketlenebilir.

✅ Çevreci ve yeni nesil araçlara geçiş hızlanabilir.

✅ Yerli üretim otomobillerin satışları artabilir.

Şu an teklif TBMM gündeminde ve yasalaşıp yasalaşmayacağı önümüzdeki süreçte belli olacak. Piyasaların gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com