ALTIN ​​UÇTU: CUMHURİYET ALTINI ASGARİ ÜCRETİ SOLLADI!

Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Asgari Ücretle Cumhuriyet Altını Alınamıyor

Özel Haber

Küresel piyasada yaşanan para birimleri ve artan kazançlar, yatırımcıları güvenli liman olan üzerinden yönlendirmeye devam ediyor. Son dönemde hızla yükselen altın fiyatları, Türkiye’de dikkat çeken seviyelere ulaştı. Ocak 2025 itibarıyla net 22 bin 104 TL olan asgari ücret, 23 bin 200 TL’ye yükselen Cumhuriyet’in fiyatının gerisinde kaldı.

Altında Rekor Sanatçısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerine yüzde 10 ile yüzde 25 arasında zam kararı verilmesi, ticaret savaşlarını yeniden alevlendirdi. Bu gelişmeye Avrupa başta olmak üzere birçok ülke sert tepki gösterirken, piyasalardaki artışlar arttı. Yatırımcılar ise riskten kaçınarak” yöneldi.

Son zamanlarda buna göre:

Ons altın 2 bin 943 dolarla rekor kırdı.

2 bin 943 dolarla rekor kırdı. Gram altın 3 bin 406 TL’ye ulaşarak tarihi zirvesini gördü.

3 bin 406 TL’ye ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Cumhuriyet’te 23 bin 200 TL ile asgari ücret geride kaldı.

Şu anki güncel Fiyatlar şu şekilde:

Altınımız: 2 bin 892 dolar

2 bin 892 dolar Gram altın: 3 bin 358 lira

3 bin 358 lira Çeyrek altın: 5 bin 694 lira

5 bin 694 lira Cumhuriyet’te: 23 bin 200 lira

23 bin 200 lira Tam altın: 22 bin 778 lira

22 bin 778 lira Yarım altın: 11 bin 388 lira

Asgari Ücretin Alım Gücü Eriyor

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, alım gücü önemli ölçüde düştü. 2025 yılı itibarıyla kaydedilen net 22 bin 104 TL’lik asgari ücret , bir Cumhuriyet dönemine girmeye henüz başlamadı. Bu durum, ekonomik dengeler açısından endişeler yaratırken, hacmin yatırım yapma imkanlarını da zorlaştırıyor.

Döviz Kurlarında Son Durum

Altındaki düşüşle birlikte döviz kurlarındaki hareketlilik de devam ediyor:

Dolar: 36,10 TL

36,10 TL Avro: 37,47 TL

37,47 TL Sterlin: 45,19 TL

Piyasaların gözü, bugün saat 16.30’da açıklanacak ABD’deki gizli fiyatta olacak. Açıklanacak enflasyon işlemleri, küresel ekonominin yönünü belirleyerek altın ve döviz piyasalarında yeni dalgalanmalara neden olabilir.

Ekonomik Belirsizlik Sürüyor

Uzmanlar, küresel ticaret gerilimlerinin artması durumunda altının yükselişini sürdürebileceğini belirtiyor. Ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar, Türkiye’de tasarruf sahiplerini ve yatırımcıları zor kararlarla karşı karşıya bırakıyor.