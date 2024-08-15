Huawei, Nvidia’ya meydan okumaya hazırlanıyor!

Ascend 910C’nin performansının, şu anda ABD yaptırımları nedeniyle Çin’de satışı yasaklanmış bir çip olan Nvidia’nın H100’üne eşdeğer olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz yılki yaptırımlar, Nvidia’nın en gelişmiş çiplerini ulusal güvenlik gerekçesiyle Çinli müşterilere ihraç etmesini engelledi. Buna karşılık, Nvidia Çin pazarı için çiplerinin değiştirilmiş sürümlerini sundu ancak bunlar H100’e kıyasla daha düşük yeteneklere sahipti. Huawei’nin bu yeni çipi, Çinli şirketlere güçlü bir alternatif sunarak bu boşluğu doldurabilir.

Huawei’nin Ascend 910C’yi duyurması, Çin’deki işletmelerin Amerika ile devam eden ticaret gerginlikleri arasında giderek daha fazla yerel alternatiflere yönelmesiyle birlikte geldi. Başarılı olursa, Ascend 910C, Nvidia’nın Çin’de kullanılan AI çipleri pazarındaki hakimiyetini bozabilir. Wall Street Journal, çip için ilk siparişlerin 70 bin üniteyi aşabileceğini ve bunun yaklaşık 2 milyar dolar değerinde olabileceğini söyledi. Bu talep, Çinli şirketlerin ABD ihracat yasaklarıyla karşı karşıya kaldıklarında teknolojilerini benimsemeye ne kadar istekli olduklarını yansıtıyor.

Ürün, şirketin Çin’i yabancı teknolojilerden uzaklaştırmak için yaptığı bir başka girişim olduğu için endüstri uzmanları tarafından yakından izleniyor. Her iki şirketin de büyük mevcudiyete sahip olduğu Çin’de Nvidia’ya karşı geçerli bir rakip olarak kendini kanıtlayarak Huawei, ülke içinde AI çiplerinin gelecekteki yönünü şekillendirmeye yardımcı olabilir.

Çin teknolojisindeki en büyük isimlerden bazıları olan ByteDance, Baidu ve China Mobile, Ascend 910C’yi piyasaya çıktığı anda test etmeye hazırlanıyor. Bu firmaların hepsi yapay zeka araştırma ve geliştirmesine büyük yatırımlar yapmış durumda, bu da operasyonlarını yürütmek için güçlü ve verimli çiplere ihtiyaç duydukları anlamına geliyor. Huawei’nin çipini denemek, normalde Nvidia’nın H100’üyle ilişkilendirilen yüksek performans gereksinimlerini karşılayabileceğini gösteriyor.

Ekim çıkış tarihi yaklaşırken, sektör gözlemcileri Ascend 910C’nin neler yapabileceği ve Nvidia ürünlerine karşı nasıl durduğu hakkında daha fazla bilgi bekliyor. Bu çip başarılı olursa, Huawei ve Çin’in daha geniş AI sektörü için büyük bir fayda sağlayacak çünkü yerel teknolojiye geçişini hızlandırabilir.

Önümüzdeki birkaç ay boyunca, hem yerel hem de küresel pazarlar muhtemelen Ascend 910C’nin çeşitli uygulamalarda ne kadar iyi performans gösterdiğini yakından izleyecek. Yetenekleri hakkındaki raporlar doğru çıkarsa, bu Huawei’nin konumunu değiştirebilir ve Çin pazarını hedefleyen AI çip üreticileri arasında yeni rekabet dinamikleri yaratabilir ve bu da Huawei ve Nvidia’nın çok ötesine uzanan etkilere sahip olabilir.