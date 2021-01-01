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Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar

Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar
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17 Kasım 2021 - 14:57

Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle günlerce gündemden düşmemişti. İkili, Instagram hesaplarından yeni pozlarını paylaştı.

Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar - Sayfa 1

İtalya’da forma terleten ünlü oyuncu Ebrar Karakurt, İmge ile yaşadığı aşkla magazin basınını meşgul etmeye devam ediyor.

Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar - Sayfa 2

Dün, Türkiye seyahatlerini sonlandırarak İtalya’ya dönen çiftten yeni pozlar geldi.

Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar - Sayfa 3

Geçmişte sevgilisi İmge ile paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle gündemi ikiye bölen Karakurt, artık ilişkisini kameralar ardında yaşamamayı tercih ediyor.

Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar - Sayfa 4

İkili, Instagram hesaplarından yeni pozlarını paylaştı.

Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar - Sayfa 5

İşte o kareler…

Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar - Sayfa 6
Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar - Sayfa 7
Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar - Sayfa 8
Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar - Sayfa 9

Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.

İşte o karelerden bazıları…

Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar - Sayfa 10
Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar - Sayfa 11
Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar - Sayfa 12
Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar - Sayfa 13
Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar - Sayfa 14
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