Herkes onları konuşmuştu! Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge’den yeni pozlar
Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle günlerce gündemden düşmemişti. İkili, Instagram hesaplarından yeni pozlarını paylaştı.
İtalya’da forma terleten ünlü oyuncu Ebrar Karakurt, İmge ile yaşadığı aşkla magazin basınını meşgul etmeye devam ediyor.
Dün, Türkiye seyahatlerini sonlandırarak İtalya’ya dönen çiftten yeni pozlar geldi.
Geçmişte sevgilisi İmge ile paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle gündemi ikiye bölen Karakurt, artık ilişkisini kameralar ardında yaşamamayı tercih ediyor.
İkili, Instagram hesaplarından yeni pozlarını paylaştı.
İşte o kareler…
Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.
İşte o karelerden bazıları…