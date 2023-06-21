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DEVA, Gelecek ve Saadet, yeni bir parti hakkında nasıl anlaştı?

DEVA, Gelecek ve Saadet, yeni bir parti hakkında nasıl anlaştı?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Haziran 2023 - 13:03
14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden Meclis’e toplamda 35 milletvekili gönderen DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi üçlü bir yeni grup çalışmalarını hızlandırdı.
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