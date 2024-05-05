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Hazal Kaya’nın avukat annesi kiracısıyla birbirine girdi! Tüm mahalle pencereye koştu…

Hazal Kaya’nın avukat annesi kiracısıyla birbirine girdi! Tüm mahalle pencereye koştu…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Mayıs 2024 - 23:41

Gün geçmiyor ki ünlü isimlerden bir kira kavgası haberi gelmesin… Demet Akalın, Feraye Tanyolaç şimdi de Hazal Kaya’nın avukat annesi Ayşegül Kaya… Oyuncu Hazal Kaya’nın annesi Ayşegül Kaya, İstanbul Balat’taki evinde 3 bin liraya oturan kiracısıyla mahallenin ortasında tartıştı. İşte haberin ayrıntıları…

Hazal Kaya'nın avukat annesi kiracısıyla birbirine girdi! Tüm mahalle pencereye koştu… - Sayfa 1

Oyuncu Hazal Kaya’nın avukat annesi Ayşegül Kaya, İstanbul Balat’taki evinde 3 bin liraya oturan kiracısıyla mahallenin ortasında birbirine girdi

HERKES PENCEREYE KOŞTU!

Bir kiracı-ev sahibi kavgası daha! İstanbul’un Balat semtindeki Kesmekaya Caddesi’nde oturanlar, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olaya tanıklık etti.

Sabah’ın haberine göre mahalleli, dışarıdan gelen tartışma sesleri üzerine pencereye koştu.

Bağıran kişi, ünlü oyuncu Hazal Kaya’nın annesi Ayşegül Kaya, tartıştığı kişi ise kiracısı olan kadındı.

Kaya, 3 bin liraya oturan kiracısının zam ayı gelince hesabına 5 bin lira yatırmasına kızıp apartmana geldi.

KİRACI APAR TOPAR TAŞINDI 

Ev sahibi yukarı çıkmak istedi ama kiracı, misafiri olduğu gerekçesiyle bu isteği reddetti. Buna sinirlenen Ayşegül Kaya, apartman girişinde durup üst kattaki kiracısıyla bağırarak tartıştı.

Evin değerinin 15 bin lira olduğunu söyleyen Kaya, “Ya 15 bin lira yatır ya da çık. Boş yere evimi işgal etme” diye bağırdı.

İkili arasında yaşanan tartışmaya tüm komşular tanık oldu. Kiracının birkaç gün sonra evden taşındığı öğrenildi.

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