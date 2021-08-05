HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Kredi Skandalında Yargı Kararı Açıklandı

Kredi Skandalında Yargı Kararı Açıklandı
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
4 views
05 Ağustos 2021 - 12:53
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’ndan kredi karşılığı ipotek ettirdiği İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahası arazileri ile ilgili yargı süreci tamamlandı.

Demirören’in Kredi Skandalında Yargı Kararı Açıklandı

Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’ndan çektiği milyonlarca dolarlık kredi karşılığı ipotek ettirdiği İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahası arazilerini imara açan planlara ilişkin yargı süreci tamamlandı.

Danıştay’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın arazileri imara açan planlarının yargı kararıyla iptalini onadığı ortaya çıktı. Hukuki süreci bölge sakinleri kazandı. Ziraat Bankası’nın değeri çakılan bu arazileri ne yapacağı ise merak konusu.

Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık söz konusu golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirmişti. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlık tarafından hazırlanan imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 adet konut yapılması sağlandı. Konut yapılması planlanan bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu.

Duygulandıran GörüntüDuygulandıran Görüntü

‘İMARA AÇILSIN İSTEDİ’

Bölge sakinleri bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açtı. 2019’da açılan davada mahkeme, planın iptal edilmesine karar verdi. Bu süreçte Demirören’e ait söz konusu ipotekli araziler çekilen krediye karşılık borç ödenmediği için Ziraat Bankası’na devredildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mahkeme kararı doğrultusunda bölge halkına hizmet edecek biçimde açık yeşil alan olarak değerlendirilmesi amacıyla Kemer Country yerleşkesi içindeki bu arazilere ilişkin yeni bir imar planı hazırladı ve 9 Haziran’da askıya çıkardı. İBB yeni imar planıyla arazileri tekrar özel spor alanına aldı. Ziraat Bankası, İBB’nin hazırladığı yeni plana skandal niteliğinde bir dilekçeyle itiraz etti. Dilekçede yeni planlarda kamu yararı olmadığı ileri sürülerek arazilerin yeniden imara açılması istendi.

‘HUKUKA UYGUN’

Son süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alt mahkemelerin plan iptali kararlarına itiraz etti. Bir üst mahkeme bakanlığın itirazını reddetti. Bakanlık bu kez ‘ret’ kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek Danıştay Altıncı Dairesi’ne başvurdu. Daire de itiraz reddi kararının hukuka ve usule uygun olduğunu belirterek bozulmasını gerektirecek bir neden görmedi ve kararı oybirliğiyle kesin olarak onadı. Bundan sonraki süreçte Ziraat Bankası’nın İBB’nin yeni hazırladığı imar planına itirazı değerlendirilerek itirazın karara bağlanması bekleniyor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duygulandıran GörüntüDuygulandıran Görüntü
Ünü İsimler İsyan Etti !Ünü İsimler İsyan Etti !
Dünyanın Sonu Geldiğinde Ayakta Durabilecek 5 ÜlkeDünyanın Sonu Geldiğinde Ayakta Durabilecek 5 Ülke
Mansur Yavaş’a Soruşturma AçıldıMansur Yavaş’a Soruşturma Açıldı
Akşener’den Erdoğan’a Sert TepkiAkşener’den Erdoğan’a Sert Tepki
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.