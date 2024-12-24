DEFNE SAMYELİ BEYAZ ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI!

Sunuculuk kariyerinden sonra oyunculuk ve şarkıcılıkta da başarıyı yakalayan Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 52 yaşında olmasına rağmen güzelliği ve fit görüntüsüyle sık sık hayranlarının ilgisini çeken Samyeli, bu kez beyaz derin dekolteli elbisesiyle adından söz ettirdi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

İki çocuk annesi olan Defne Samyeli, son paylaşımında beyaz elbisesiyle verdiği cesur pozları takipçileriyle paylaştı. Dekolteli elbisesiyle göz kamaştıran ünlü isim, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, Samyeli’nin güzelliğini ve zarafetini öven yorumlarla paylaşıma adeta yorum yağdırdı.

Genetik Araştırmalara İlham Oldu

Defne Samyeli, geçtiğimiz yıl Çin’deki bir üniversitenin genetik araştırmaları kapsamında cildinin inceleneceği haberleriyle de gündeme gelmişti. Ünlü sanatçının genç görünümü ve sağlıklı yaşam tarzı, bilim dünyasında da merak uyandırmıştı.

Samyeli’nin paylaşımı, sadece güzellik ve moda konularında değil, yaşam tarzı ve cesur duruşuyla da ilham vermeye devam ediyor.

Ünlü İsim Sosyal Medya ve Moda Dünyasında Öne Çıkıyor

Defne Samyeli, hem sahne performansları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Cesur ve şık tarzıyla beğeni toplayan sanatçı, modaya olan ilgisiyle de moda severler için bir ikon haline geldi.

Defne Samyeli’nin bu son paylaşımı, ünlü isimlerin yaşamına ve tarzına dair merak edilenlere bir kez daha ışık tutuyor.

Kaynak:

https://www.ensonhaber.com/