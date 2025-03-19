En Çok Konuşulan Dizi Oyuncuları

Genç Yetenekler Sosyal Medyada, Tecrübeli Oyuncular Geleneksel Medyada Öne Çıkıyor!

MTM Medya Takip Merkezi, Şubat 2025'te en çok konuşulan dizi oyuncularını araştırdı. Rapora göre; ay boyunca sosyal medyada en çok konuşulan oyuncu Sıla Türkoğlu olurken geleneksel medyada ise Özcan Deniz birinci oldu. MTM Medya Takip Merkezi, televizyon kanallarında yayınlanan popüler dizilerde rol alan oyuncuların medya ve sosyal medya yansımalarını inceledi. MTM tarafından; internet, sosyal medya, televizyon ve yazılı basında yer alan 10 bini aşkın yayın üzerinden hazırlanan raporda çarpıcı veriler göze çarpıyor.

Medya ve Sosyal Medya Oyuncu Tercihinde Ayrışıyor!

Oyuncuların dizilerdeki sahneleriyle geleneksel medya ve sosyal medyada nasıl yankı bulduğunu analiz eden raporda en dikkat çeken veri yaş ortalamasıyla ilgili. Geleneksel medya ve sosyal medya analizlerinde her iki mecrada en çok konuşulan oyuncuların özellikle yaş ve kanal bakımından farklılık gösterdiği görülüyor. Genç oyuncuların sosyal medyada daha çok etkileşim aldığını, deneyimli isimlerin ise geleneksel medya haberleriyle öne çıktığını gösteren rapor; sektördeki ilginç bir dengeyi de ortaya koyuyor. Araştırmaya göre sosyal medyada en çok konuşulan oyuncuların yaş ortalaması 30 iken, geleneksel medyada bu ortalama 44’e yükseldi. Bu da genç yeteneklerin dijital dünyada daha fazla yankı bulduğunu, deneyimli oyuncuların ise medya organlarında daha fazla yer aldığını gösteriyor.

Sosyal Medyada Show TV, Geleneksel Medyada Kanal D Oyuncuları Ön Planda!

Rapora göre, her iki mecra bağlamında yaş konusuna benzer bir ayrışma da kanal dağılımda görülüyor. Buna göre; sosyal medyada en çok konuşulan oyuncular Show TV dizilerinden çıktı. Show TV, 7 oyuncusuyla sosyal medyada en fazla konuşulan kanal olurken, geleneksel medyada ise Kanal D’nin 6 oyuncusu en fazla habere konu oldu. Kadın ve erkek oyuncuların medya yansımaları incelendiğinde dengeli bir dağılım olduğu görüldü. Her iki mecrada da öne çıkan isimler farklı olsa da oyuncuların popülerliği büyük ölçüde dizilerdeki performanslarıyla şekillendi.

İşte araştırmada mecra bazında öne çıkan o isimler ve konuşulma oranları:

Sosyal Medyada En Çok Konuşulan Oyuncular

Sıla Türkoğlu (Kızılcık Şerbeti) 1.400.979 ileti Gökberk Yıldırım (Rüzgârlı Tepe) 1.200.091 ileti Cemre Arda (Rüzgârlı Tepe) 1.200.086 ileti Halil İbrahim Ceyhan (Leyla) 1.100.289 ileti Mert Ramazan Demir (Yalı Çapkını) 917.194 ileti Alp Navruz (Piyasa) 820.000 ileti Afra Saraçoğlu (Yalı Çapkını) 559.315 ileti Melis Sezen (Deha) 348.746 ileti Hafsanur Sancaktutan (Siyah Kalp) 320.600 ileti Mert Yazıcıoğlu (Kızıl Goncalar) 313.745 ileti

Geleneksel Medyada En Çok Konuşulan Oyuncular

Özcan Deniz (Kızıl Goncalar) 2.816 haber Bergüzar Korel (Annem Ankara) 1.405 haber Burak Özçivit (Kuruluş Osman) 1.387 haber Mehmet Günsür (Annem Ankara) 1.252 haber Özgür Ozan (Arka Sokaklar) 1.083 haber Sinem Ünsal (Uzak Şehir) 1.079 haber Ozan Akbaba (Uzak Şehir) 1.044 haber Yılmaz Erdoğan (İnci Taneleri) 1.001 haber Sıla Türkoğlu (Kızılcık Şerbeti) 979 haber Ezgi Mola (Başka Bir Gün) 859 haber

Kaynak: www.medyatakip.com