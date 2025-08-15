MasterChef’te Son Dokunulmazlık Kimin Oldu?

MasterChef Türkiye’nin 14 Ağustos tarihli yeni bölümü, hem takım oyunu hem de bireysel dokunulmazlık mücadeleleriyle ekrana damga vurdu. Haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım, birebir düellolarla kozlarını paylaştı.

İlk iki dokunulmazlığı kazanarak moral üstünlüğünü elinde bulunduran kırmızı takım, üçüncü oyunda da performansını korudu. Cansu, Çağatay, Mert, Eylül, Sercan, Gizem, İrem, İlhan, Furkan ve İhsan gibi yarışmacıların farklı yemeklerde karşı karşıya geldiği düellolar, izleyicilere adeta bir final havası yaşattı. Skor 6-4 olarak kırmızı takım lehine sonuçlandı ve haftanın üçüncü dokunulmazlığı da kırmızı ekibin oldu.

Bireysel Dokunulmazlık Cansu’nun Oldu

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bu kez bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Yarışmacılardan, “sıfır atık” temalı yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi. Jüri değerlendirmesi sonunda öne çıkan isim Cansu oldu ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cansu, eleme potasına göndereceği isim olarak Çağlar’ı seçti. Böylece Çağlar, haftanın 5. eleme adayı oldu.

Eleme Potasında Altı İsim Var

Mavi takımın kendi içinde yaptığı oylama sonucunda ise Ayten, haftanın 6. eleme adayı olarak belirlendi. Böylece bu hafta eleme potasında yer alan yarışmacılar İlhan, İhsan, Merve, Çağatay, Çağlar ve Ayten oldu.

Hafta boyunca büyük çekişmelerin yaşandığı MasterChef Türkiye’de eleme gecesi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Potadaki altı güçlü ismin vereceği mücadele, haftanın en heyecanlı anlarından biri olacak.