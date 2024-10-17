Umut Akyürek’in yardım çığlığı: “Kızım uyuşturucu kullanıyor”

“BENİ DEFALARCA DARP ETTİ”

Şarkıcı “Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırdı. Beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor” diye konuştu.