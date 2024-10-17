Umut Akyürek’in yardım çığlığı: “Kızım uyuşturucu kullanıyor”

Yıllar içindeki değişimi ile sık sık adından söz ettiren Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, son dönemde yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme gelmişti.
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı.
2. Sayfa’nın haberine göre Akyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul’un psikolojik sorunları olduğunu ve kriz geçirdiğini söyledi.
“POLİS ÇAĞIRMAK ZORUNDA KALDIM”
Şarkıcı paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
“Psikolojik rahatsızlığından dolayı hiçbir konuda kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık.”
“BENİ DEFALARCA DARP ETTİ”
Şarkıcı “Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırdı. Beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor” diye konuştu.
KENDİNİ BALKONA KİLİTLEDİ
Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrenmesinden sonra telefonuna el koyduğunu ve kızının saldırısına uğrayıp kendisini 1,5 saat balkona kitlediğini açıklamıştı.
Akkaya’nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.’ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Akkaya, kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.