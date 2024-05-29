Okan Buruk’u insan içine çıkarmayacak paylaşım

Eski Çaykur Rizespor başkanlarından Tahir Kıran, Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’a çok ağır sözler geldi.

Şampiyonluk kutlamasında Şinanay şarkısıyla küfürlü tezahüratta bulunan Okan Buruk’a tepkiler dinmek bilmiyor.

Tahir Kıran, sosyal medya üzerinden 50 yaşındaki teknik direktör hakkında 2 paylaşımda bulundu.

İlk mesajında direkt olarak Okan Buruk’u hedef alan Kıran “Utanmaz. Adam müsveddesi” ifadelerini kullandı.

Eski Rizespor Başkanı diğer paylaşımında ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e çağrıda bulundu.

Tahir Kıran, Dursun Özbek’e hitaben, “Sayın Dursun Özbek böyle bir camiaya böyle bir teknik direktör yakışmıyor. Ben senin yerinde olsam dün akşam itibari ile Okan Buruk’la vedalaşırdım. Sana yakışan budur…” şeklinde bir mesaj paylaştı.

RİZESPOR’U ÇALIŞTIRDI

Okan Buruk, Eylül 2018’den Mayıs 2019’a kadar Çaykur Rizespor’u çalıştırdı.

Buruk ve bu süre zarfında 32 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. O dönemde Rizespor’un başkanı Hasan Kartal idi.

İŞTE OKAN BURUK’UN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATI