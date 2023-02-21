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Hatay felaketten iki hafta sonra iki güçlü depremle daha sarsıldı!

Hatay felaketten iki hafta sonra iki güçlü depremle daha sarsıldı!
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21 Şubat 2023 - 9:31

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke Türkiye’ye yardım eli uzatırken dünya basını bölgedeki gelişmeleri anbean okurlarına aktarıyor. İşte dünyanın gözünden Türkiye’deki deprem felaketi…

Dünyanın gözü kulağı günlerdir deprem bölgesinden gelecek haberlerde.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen 2 depremin ardından ‘Türkiye, felaketten iki hafta sonra iki güçlü depremle daha sarsıldı’ diyen İngiliz Guardian gazetesi haberinde deprem nedeniyle ölenlerin olduğu bilgisine yer verdi.

BBC ‘Türkiye’de yeni depremler insanları enkaz altında bıraktı’ başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

‘Kurtarma ekipleri, ülkeyi vuran ve en az üç kişinin hayatını kaybettiği iki yeni depremin ardından Türkiye’de enkaz altında kalan insanları bir kez daha arıyor.’

 

Türkiye depremi dünyada manşet... Hatay felaketten iki hafta sonra iki güçlü depremle daha sarsıldı Miçotakisten deprem mesajı

 

CNN Yunanistan ‘Miçotakis’e Türkiye teşekkürü’ başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde ABD’li bakanın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı görüşmede Türkiye depreminin de konuşulduğu belirtildi ve ‘Blinken, Yunanistan’ın bu zor zamanda Türkiye’ye sağladığı acil yardım için başbakana teşekkür etti’ denildi.

‘Türkiye’nin güneyinde milyonlarca depremzedeyi barındırmak için 130 bin konutun yeniden inşa edilmesi gerekecek’ diyen Middle East Eye bunun maliyetinin 45 milyar Dolar olduğunun tahmin edildiğini yazdı.

Proto Thema görüşmeyi ‘Miçotakis’ten Blinken’e: Türkiye’deki insani felaket kalbimizi kırdı’ başlığı ile okurlarına sundu.

NPR ‘Ekipler hala daha önceki yıkıcı depreme müdahale ederken, yeni bir deprem Türkiye’yi vurdu’ başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

ABD merkezli ABC News ‘2 hafta önce şiddetli sarsıntıyla harap olan Türkiye’nin Hatay ilinde 6.4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi’ dedi.

Hindistan merkezl NDTV Türkiye’nin Hindistan Büyükelçisi Fırat Sunel’in teşekkür paylaşımını okurlarına aktardı. Haberde ‘Türkiye’nin Hindistan Büyükelçisi, değerli yardımların gerçekten takdir edildiğini söyledi’ denildi.

 

Türkiye depremi dünyada manşet... Hatay felaketten iki hafta sonra iki güçlü depremle daha sarsıldı Miçotakisten deprem mesajı

 

İngiliz Metro gazetesi ‘Türkiye- Suriye sınır bölgesi 6.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı’ dedi. NBC News ise haberinde ‘6.3 büyüklüğündeki deprem, bölgenin modern tarihinin en kötü depreminin Türkiye ve Suriye’de on binlerce insanı öldürmesinden iki hafta sonra geldi’ ifadesine yer verdi.

New York Post haberinde ‘Neredeyse 6 Şubat’ta meydana gelen 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler kadar şiddetli olan Deprem, Türkiye’nin güneyinde zaten harap olan Hatay ilinde daha fazla yıkım ve umutsuzluğa yol açtı’ dedi.

Telegraph gazetesi ‘Türkiye 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı, yüzlerce kişi yaralandı’ başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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