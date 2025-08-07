SOFIA YAKUŞINA TÜRKİYE İÇİN YARIŞACAK, RUSYA TEPKİLİ!

19 yaşındaki Rus heptatlet Sofia Yakuşina, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın devşirme programı kapsamında Türk vatandaşlığına geçti. 2024 Rusya Atletizm Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Yakuşina, artık Türkiye adına yarışacak.

Moskova’dan Sert Açıklama

Yakuşina’nın kararına Rusya’dan tepki gecikmedi. Rus yetkililer, “Kariyerini Türkiye’de değil Rusya’da yaptı. Türkiye, antrenman ve antrenör masrafını karşılamalı” diyerek sürece itiraz etti. Sporcu transferinin etik ve finansal boyutları tartışma konusu oldu.

Hukuki Süreç Başladı

Rus hukukçuların konuyu incelemeye aldığı bildirildi. Spor diplomasisi açısından yeni bir gerilim olarak değerlendirilen bu gelişme, iki ülke arasında tansiyonu yükseltti.