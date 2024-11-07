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Harris’ten yenilgi açıklaması: Bu seçimin sonuçlarını kabul etmeliyiz

Harris’ten yenilgi açıklaması: Bu seçimin sonuçlarını kabul etmeliyiz
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2024 - 16:42

Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, ABD başkanlık seçimini kaybettiğini duyurarak, “Bu seçimin sonuçlarını kabul etmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump’ın seçim yarışını kazandığını duyurmasının ardından Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, Howard Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada seçmelerine seslendi.

“BU SEÇİMİN SONUÇLARINI KABUL ETMELİYİZ”

Seçim yarışını kaybettiklerini kabul eden Harris, “Bu seçimin sonucu bizim istediğimiz, uğruna mücadele ettiğimiz ve oy verdiğimiz şey olmadı.” ifadelerini kullandı.

“Ancak, asla vazgeçmediğimiz ve mücadeleye devam ettiğimiz sürece Amerika’nın vaatlerinin ışığı her zaman yanacaktır.” diyen Harris, “İnsanlar şu anda bazı duygular hissediyor. Bunu anlıyorum. Ancak bu seçimin sonuçlarını kabul etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

“GEÇİŞ SÜRECİNE YARDIMCI OLACAĞIZ”

Günün erken saatlerinde rakibi Trump’ı aradığını aktaran Harris, “Zaferinden dolayı kendisini tebrik ettim.” ifadelerini kullandı.

“Ayrıca kendisine ve ekibine geçiş sürecinde yardımcı olacağımızı ve iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini sağlayacağımızı söyledim.” diyen Harris, “Amerikalıların hayallerinin, hırslarının ve özlemlerinin peşinden gidebilecekleri bir gelecek için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim.” açıklamasında bulundu.

“ÖNEMLİ OLAN PES ETMEMEK”

Amerika’nın “demokrasi için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini” vurgulayan Harris, “Bu mücadeleyi oy kabininde, mahkemelerde ve kamusal alanda yürütmeye devam edeceğiz.” dedi.

Seçmenlerine umutsuzluğa kapılmama çağrısı yapan Harris, “Bazen mücadele biraz zaman alır. Bu kazanamayacağımız anlamına gelmez. Önemli olan asla pes etmemektir.” ifadelerini kullandı.

“Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışmaktan asla vazgeçmeyin” diyen Harris, “Ellerimizi havaya kaldırma zamanı değil, kollarımızı sıvama zamanı.” şeklinde konuştu.

“Sadece yeterince karanlık olduğunda yıldızları görebilirsiniz” diyen Harris, “Eğer öyleyse, gökyüzünü parlak, milyarlarca yıldızın ışığıyla dolduralım. İyimserliğin, inancın, gerçeğin ve hizmetin ışığıyla.” ifadelerini kullandı.

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