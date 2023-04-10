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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti

Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti
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10 Nisan 2023 - 11:08

Yöneylem Araştırma tarafından yapılan yapılan son seçim anketinde partilerin oy oranları da ortaya çıktı. Birinci parti dikkat çekerken, iki partideki yükseliş ise dikkat çekti. Anket sonuçlarını değerlendiren Yöneylem Koordinatörü Derya Kömürcü, bir parti için baraj sorununu işaret ederken, son günlerde büyük bir değişim yaşanmasını beklediğini dile getirdi. Kömürcü, bir partinin de bugüne kadarki en yüksek oy oranına ulaştığını ifade etti…

Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 1

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere 35 gün kalırken, partilerin milletvekili aday listeleri bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilecek. Partiler milletvekilleri listelerine son şeklini vermek için çalışmalarını son sürat sürdürürken, anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Anket şirketleri peş peşe yaptıkları çalışmalarını kamuoyuyla paylaşırken, son seçim anketi de Yöneylem Araştırma tarafından gerçekleştirildi.

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 2

27-29 Mart tarihleri arasında 27 ilde yapılan son seçim anketinde partilerin oy oranları hesaplandı.

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 3

2 bin 655 kişiyle yapılan ankette katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu.

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 4

Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada anket sonuçlarının detaylarını paylaştı.

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 5

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ

Buna göre AK Parti yüzde 35’lik oy oranıyla birinci parti olurken, CHP’nin oy oranının yüzde 27,6 olduğu görüldü.

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 6

“İKİ PARTİ AYNI HAVUZU PAYLAŞIYOR”

Kömürcü yaptığı açıklamada AK Parti-MHP bloğunun oylarının toplamda uzun bir süredir değişmediğini, birbiri arasında geçiş yaptığını belirterek “14 Mayıs seçimlerinde büyük ihtimalle AK Parti birinci parti olarak çıkacak. Ama biz hangi araştırmayı açıklarsak açıklayalım MHP oyuyla topladığımızda toplam oran kolay kolay değişmiyor. Puanlar iki parti arasında birbirine kayıp geri gelebiliyor. İki parti aynı havuzu paylaşıyor.” diye konuştu.

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 7

İYİ PARTİ’DEKİ KAYIPLAR İKİ PARTİYE GİTTİ

CHP ile İYİ Parti arasında da benzer durumun olduğunu belirten Kömürcü, “3 Mart’taki krizden sonra da İYİ Parti ile CHP arasında da böyle bir geçiş yaşanıyor. İYİ Parti’nin oy oranında birkaç puanlık düşme oldu ancak o düşmenin çoğunluğu CHP’ye bir kısmı da Memleket Partisi’ne yansıdı.” dedi.

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 8

“İTTİFAKLARIN OY ORANLARI ÇOK YAKIN”

Millet ve Cumhur ittifakının oy oranlarının birbirine çok yakın olduğunu söyleyen Kömürcü “İttifaklar olarak baktığımızda Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı’nın çok yakın oy oranlarına ulaştığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 9

MEMLEKET PARTİSİ YÜKSELDİ AMA…

Muharrem İnce’nin liderliğindeki Memleket Partisi’nin oy oranının yükseldiğini ancak barajı aşamadığını belirten Yöneylem Koordinatörü Kömürcü, “Memleket Partisi şu an için barajı geçemiyor. Ben burada da herhangi bir ittifakta da olmadığı için seçmenlerin ‘oyum boşa gitmesin’ diye son düzlükte tercihlerini değiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de siyasi alan çok daralmış durumda sadece yapabileceğiniz şey 5 yılda bir gidip oy vermek. O yüzden de seçmen için kullanacağı oy çok önemli. Seçmen oyunun boşa gitmesini istemeyeceği için Memleket Partisi’nin oylarının düşebileceğini düşünüyorum.” dedi.

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 10

TİP’TEKİ DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Türkiye İşçi Partisi’ndeki (TİP) yükselişe dikkat çeken Kömürcü, “Türkiye İşçi Partisi’nde (TİP) bir yükseliş görüyoruz. İki yıldır gözlemlediğimiz bir şey bu. Bir ilgi var. Meclis performansı çok önemli oldu. ‘TİP ünlü isimleri aday gösteriyor’ diye bir algı var ancak bence tam tersi ünlü isimler TİP’e ‘Biz ne yapabiliriz?’ diye başvuruyor.” diye konuştu.

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 11

SON SEÇİM ANKETİNDE PARTİLERİN OY ORANLARI

Son yapılan anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle oluştu:

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 12

AK Parti: Yüzde 35

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 13

CHP: Yüzde 27,6

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 14

İYİ Parti: Yüzde 9,5

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 15

HDP: Yüzde 9,3

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 16

MHP: Yüzde 6,3

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 17

Memleket Partisi: Yüzde 4,5

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 18

TİP: Yüzde 3,3

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 19

Yeniden Refah: Yüzde 1,1

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 20

Zafer Partisi: Yüzde 1

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 21

DEVA: Yüzde 0,9

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 22

Diğer: Yüzde 1,5

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Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti - Sayfa 23

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