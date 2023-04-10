Son anketi paylaşarak uyardı: ‘Oyları düşebilir…’ İki partinin oy oranları dikkat çekti

Yöneylem Araştırma tarafından yapılan yapılan son seçim anketinde partilerin oy oranları da ortaya çıktı. Birinci parti dikkat çekerken, iki partideki yükseliş ise dikkat çekti. Anket sonuçlarını değerlendiren Yöneylem Koordinatörü Derya Kömürcü, bir parti için baraj sorununu işaret ederken, son günlerde büyük bir değişim yaşanmasını beklediğini dile getirdi. Kömürcü, bir partinin de bugüne kadarki en yüksek oy oranına ulaştığını ifade etti…

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere 35 gün kalırken, partilerin milletvekili aday listeleri bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilecek. Partiler milletvekilleri listelerine son şeklini vermek için çalışmalarını son sürat sürdürürken, anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Anket şirketleri peş peşe yaptıkları çalışmalarını kamuoyuyla paylaşırken, son seçim anketi de Yöneylem Araştırma tarafından gerçekleştirildi.

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27-29 Mart tarihleri arasında 27 ilde yapılan son seçim anketinde partilerin oy oranları hesaplandı.

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2 bin 655 kişiyle yapılan ankette katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu.

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Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada anket sonuçlarının detaylarını paylaştı.

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AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ Buna göre AK Parti yüzde 35’lik oy oranıyla birinci parti olurken, CHP’nin oy oranının yüzde 27,6 olduğu görüldü.

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“İKİ PARTİ AYNI HAVUZU PAYLAŞIYOR” Kömürcü yaptığı açıklamada AK Parti-MHP bloğunun oylarının toplamda uzun bir süredir değişmediğini, birbiri arasında geçiş yaptığını belirterek “14 Mayıs seçimlerinde büyük ihtimalle AK Parti birinci parti olarak çıkacak. Ama biz hangi araştırmayı açıklarsak açıklayalım MHP oyuyla topladığımızda toplam oran kolay kolay değişmiyor. Puanlar iki parti arasında birbirine kayıp geri gelebiliyor. İki parti aynı havuzu paylaşıyor.” diye konuştu.

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İYİ PARTİ’DEKİ KAYIPLAR İKİ PARTİYE GİTTİ CHP ile İYİ Parti arasında da benzer durumun olduğunu belirten Kömürcü, “3 Mart’taki krizden sonra da İYİ Parti ile CHP arasında da böyle bir geçiş yaşanıyor. İYİ Parti’nin oy oranında birkaç puanlık düşme oldu ancak o düşmenin çoğunluğu CHP’ye bir kısmı da Memleket Partisi’ne yansıdı.” dedi.

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“İTTİFAKLARIN OY ORANLARI ÇOK YAKIN” Millet ve Cumhur ittifakının oy oranlarının birbirine çok yakın olduğunu söyleyen Kömürcü “İttifaklar olarak baktığımızda Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı’nın çok yakın oy oranlarına ulaştığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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MEMLEKET PARTİSİ YÜKSELDİ AMA… Muharrem İnce’nin liderliğindeki Memleket Partisi’nin oy oranının yükseldiğini ancak barajı aşamadığını belirten Yöneylem Koordinatörü Kömürcü, “Memleket Partisi şu an için barajı geçemiyor. Ben burada da herhangi bir ittifakta da olmadığı için seçmenlerin ‘oyum boşa gitmesin’ diye son düzlükte tercihlerini değiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de siyasi alan çok daralmış durumda sadece yapabileceğiniz şey 5 yılda bir gidip oy vermek. O yüzden de seçmen için kullanacağı oy çok önemli. Seçmen oyunun boşa gitmesini istemeyeceği için Memleket Partisi’nin oylarının düşebileceğini düşünüyorum.” dedi.

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TİP’TEKİ DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ Türkiye İşçi Partisi’ndeki (TİP) yükselişe dikkat çeken Kömürcü, “Türkiye İşçi Partisi’nde (TİP) bir yükseliş görüyoruz. İki yıldır gözlemlediğimiz bir şey bu. Bir ilgi var. Meclis performansı çok önemli oldu. ‘TİP ünlü isimleri aday gösteriyor’ diye bir algı var ancak bence tam tersi ünlü isimler TİP’e ‘Biz ne yapabiliriz?’ diye başvuruyor.” diye konuştu.

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SON SEÇİM ANKETİNDE PARTİLERİN OY ORANLARI Son yapılan anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle oluştu:

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AK Parti: Yüzde 35

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CHP: Yüzde 27,6

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İYİ Parti: Yüzde 9,5

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HDP: Yüzde 9,3

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MHP: Yüzde 6,3

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Memleket Partisi: Yüzde 4,5

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TİP: Yüzde 3,3

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Yeniden Refah: Yüzde 1,1

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Zafer Partisi: Yüzde 1

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DEVA: Yüzde 0,9

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Diğer: Yüzde 1,5