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’27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

’27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Eylül 2023 - 2:08
Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen ’27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda ödül töreni Bakü’de yapılacak.

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