Harika Avcı intihara teşebbüs etti haberi geldi. Siroza yakalanmıştı

Siroza yakalanan Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.
Geçen yıl siroz teşhisi konulan ve tedaviyi reddeden Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Harika Avcı’nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
SİLAHLA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ İDDİASI
Söylemezsem Olmaz sunucusu Bilal Özcan’ın iddiasına göre Harika Avcı intihara teşebbüs etti. Geçtiğimiz günlerde tedavisini ve kendisine maddi yardımları reddettiği öğrenilen Avcı’nın, evinde “Tuvaletim geldi” diyerek masadan kalktığı ve silahla intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.
“ONU ÇEVRESİNDEKİLER BU HALE GETİRDİ”
Konuyla ilgili açıklama yapan Onur Akay “Evine davetliydim dün akşam. Saba Tümer’in programında dediği şeyi söyledi ve masadan kalktı… Sonrasına elinde silah, kafasına dayamış olarak buldum ve elinden silahı ben aldım. Zamanında leydilik eğitimi aldı, yalılar hediye edildi. Şimdi hiçbir şeyi yok. Onu çevresindekiler bu hale getirdi.” açıklamasını yaptı.