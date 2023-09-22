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66’lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan

66’lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Eylül 2023 - 15:50

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in 24 yaşında biriyle evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce “20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm” açıklamasıyla çok konuşulan Erbil’in evlenmeyi düşündüğü genç kızla internet üzerinden tanıştığı öne sürüldü.

66'lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan - Sayfa 1

Bugüne kadar beş kez nikah masasına oturan ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil’in, sosyal medya üzerinden tanıştığı 24 yaşındaki biriyle nikah masasına oturacağı iddia edildi.

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66'lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan - Sayfa 2

24 YAŞINDAKİ KIZA AŞIK OLDU

Mehmet Ali Erbil’le ilgili bomba iddia geldi. 66 yaşındaki şovmen yakın bir zamanda altıncı evliliğini yapmaya hazırlanıyor.

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66'lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan - Sayfa 3

 İddiaya göre yaklaşık 5 ay önce 24 yaşındaki biriyle tanışan Erbil, genç kıza aşık oldu. Erbil’in nikah masasına oturacağı genç kızın ismi ise Gülseren Ceylan.

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66'lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan - Sayfa 4

İşte Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi;

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66'lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan - Sayfa 8
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66'lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan - Sayfa 9
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66'lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan - Sayfa 12
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66'lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan - Sayfa 14
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66'lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan - Sayfa 15
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66'lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan - Sayfa 16
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66'lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan - Sayfa 17
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66'lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan - Sayfa 21
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66'lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan - Sayfa 22
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66'lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan - Sayfa 23

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