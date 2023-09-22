66’lık Mehmet Ali Erbil dünyaevine giriyor! Sevgilisinin güzelliği dillere destan

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in 24 yaşında biriyle evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce “20 yaşındaki bir kızla beraber olurum ve hakkını da veririm” açıklamasıyla çok konuşulan Erbil’in evlenmeyi düşündüğü genç kızla internet üzerinden tanıştığı öne sürüldü.