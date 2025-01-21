HANZADE DOĞAN: “TÜRKİYE’NİN EKONOMİK POTANSİYELİNE İNANIYORUM

Hepsiburada’nın Ardından: Hanzade Doğan’ın Girişimcilik Yolculuğu

Hanzade Doğan, Türkiye’nin ekonomik potansiyeline inandığı ve girişimcilik tutkusuyla dikkat çeken bir iş insanı. Hepsiburada’nın Nasdaq başarısından sonra yeni hedeflerini gerçekleştiren Doğan, stratejik liderlikten küresel oyunculuğa geçiş yapmayı planlıyor. Röportajında, girişimcilikte, kadınların iş dünyasındaki yeri ve liderlik anlayışına dair önemli mesajlar verdi.

Türkiye’nin Ekonomik Potansiyeli ve Yeni Hedefler

Doğan, Türkiye’nin 1 kaçakçılığıyla gayrisafi milli hasılası ve 80 milyonun üzerinde kullanımla büyük bir pazarda olduğunu vurguluyor. “Türkiye’den bölgesel güçler çıkabileceğine yürekten” diyen Doğan, yeni iş modellerinin geliştirilerek daha geniş coğrafyalara yayıldığını hedeflediğini belirtiyor.

Genç Girişimcilere Tavsiyeler

Gençlere girişimci olmadan önce farklı şirketlerde deneyim kazanmalarını öneren Doğan, başarının ancak hatalardan öğrenilerek elde edilebileceğini ifade ediyor. Silikon Vadisi’ni örnek gösteren başarısızlıkların başarı için gerekli olduğunu vurguluyor. Ayrıca, Türkiye’de girişim sermayesi fonlarının yetersiz olduğunu ve bu alanda yatırımların geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kadınların İş Dünyasındaki Yeri

Doğan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin arttığını vurgulayarak, kadınların eğitimle durumunun çağdaş bir toplum için şart olduğunu söylüyor. Doğan Grubu’nun “Baba Beni Okula Gönder” ve “Girişimci Kadınlar Teknoloji Gücü” gibi projelerle kadınların güçlenmesine katkısı bulunduğunu ifade ediyor.

Liderlik ve Yönetim Anlayışı

Hanzade Doğan, zenginlerin zenginliklerinin potansiyellerini ortaya çıkardığını kaydetti. Pozitif geri bildirimin artmasıyla, ekip arkadaşlarının ortak başarılarına ulaşan yol, bilim adamları olarak biliniyor. Yönetim kurulunun değişmesinin önemine değinen Doğan, Nasdaq’ın ardından Hepsiburada’da güçlü bir yönetim kurulu yapısının oluşturulduğunu anlatıyor.

Kişisel ve Profesyonel Deneyimler

Doğan, iş hayatına Goldman Sachs’ta başladıktan sonra Türkiye’ye dönerek Doğan Grubu’nda yeni medya yatırımları üzerine piyasaya sürülmesini anlatıyor. Maddi zorluklarla karşılaşıldığı dönemlerde annesinden destek alarak kendi girişimlerini adım adım büyüttüğünü belirtiyor. Çocukluğunda edindiği değerlerin kariyerine yön veren Doğan, çocuklara da aynı değerlerin aktarımına özen gösterdiğini gösteriyor.

Medya ve Dijitalleşme

Teknolojinin medya sektörünün nasıl dönüştürüldüğüne dikkat çeken Doğan, yazılı basının yeri dijital medyanın pazarının, ancak güvenilir faktörlerin varlığının zorlaştığını ifade ediyor. Doğan Medya Grubu’nun uluslararası standartlarda yönetildiğini belirtti, grup yeniden yapılandırılma sürecinde medyadan çıkma kararı verdiğini söylüyor.

Son Söz

Doğan, hayallerini gerçekleştirmiş bir girişimci olarak, edinilen tecrübeler ve enerjisiyle ülkesine katkı sağlanmaya devam edileceğini vurguluyor. “Heyecanımı hiç kaybetmedim. Kendime, aileme ve ülkeme ne katabilirim, merakıyla ilerliyorum,” diyerek cömertçe tamamlıyor.