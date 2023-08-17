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Hükümetin memura dilenci zammında son teklifi belli oldu

Hükümetin memura dilenci zammında son teklifi belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ağustos 2023 - 15:29

Hükümet, memurlara dilenci zammında son teklifi belli oldu. Buna göre, 2024 ilk 6 ay yüzde 15 ikinci zam ikinci 6 ay yüzde 10 oranında zam yapılması teklifi geldi.

Memurlar için toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024 yılı için toplamda yüzde 25’lik yeni tekliflerini açıkladı.

Bakan Işıkhan’ın yaptığı açıklama şöyle:

Bildiğiniz gibi kamu işveren heyeti olarak maaş artışlarına ilişkin ilk teklifimizi 14 Ağustos’ta paylaşmıştık. Bugün ikinci teklifimizi paylaşacağız.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimiz 22 yılda her türlü müdahale ve felaketlere karşı güçlü irade ortaya koymuştur. Enflasyonist baskılarla mücadele etmek için memur, işçi, çiftçiye destekler verdik, vermeye devam ediyoruz.

Biz yönetimde bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek hareket etmeye özen gösteriyoruz.

Biz Türkiye’ye 22 yıldır büyük resimden bakıyoruz. Sürekli sosyal adaleti sağlamaya büyük önem veriyoruz. Toplu sözleşme sürecinde gelen talepleri bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim.

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Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi konusunda çalışma yapacağız.

Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız.

İstişari yapılara görevde yükselmeyi belirli düzeylerde yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Memurlara hac izni, TOKİ konutlarında öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması açısından istişare içinde bulunacağımızı belirtmek isterim.

YENİ TEKLİF

2024’ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 ocak ayında yüzde 43’ü bulan artış öngörülmüştür. 2024’ün ikinci döneminde kümülatif artış yüzde 57’yi bulmaktadır. Bu ikinci teklifimizi paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Sürecin devam edeceğini de hatırlatmak isterim.

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