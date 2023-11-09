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Rusya Merkez Bankası Başkanı’ndan faiz açıklaması

Rusya Merkez Bankası Başkanı’ndan faiz açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Kasım 2023 - 14:03

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bu yıl bir faiz artış kararı daha alabileceklerini belirterek, “2024 sonunda enflasyon hedefine ulaşabilmek için birkaç çeyrek daha sıkı para politikasını sürdürmek zorundayız.” dedi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina faiz açıklaması geldi.

Rusya Merkez Bankasının tahminlerine göre, enflasyonda zirve noktanın üçüncü çeyrekte geçildiğine işaret eden Nabiullina, yıllık bazda enflasyonun ilkbaharda düşüş eğilimine gireceğini, tahminlerine göre 2024 yılı sonunda da yüzde 4 enflasyon hedefine ulaşılacağını söyledi.

Enflasyonda hedefe ulaşabilmek için mevcut para politikasını sürdüreceklerini anlatan Nabiullina, “2024 sonunda enflasyon hedefine ulaşabilmek için birkaç çeyrek daha sıkı para politikasını sürdürmek zorundayız. Kredi büyüme hızı yavaşlayacak ancak önümüzdeki yıl, tahminimize göre kredi verme hızı pozitif kalacak ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek.” değerlendirmesini yaptı.

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Nabiullina, enflasyon düşmeye başladığında faiz oranını da düşürmeye başlayacaklarını vurgulayarak, “Faiz bu yıl mevcut seviyede kalabilir ama bir artış daha olabilir. Sonrasında enflasyon düştükçe önümüzdeki yıl faiz indirimine başlayacağımızı düşünüyoruz.” diye konuştu.

Faiz politikasında erken bir gevşemenin enflasyonla mücadeleye zarar vereceğini aktaran Nabiullina, “Bunun bedeli de hem yüksek enflasyon hem de fiyat istikrarını yeniden sağlama çabaları, iş dünyası, vatandaşlarımız ve ekonomi için çok daha yüksek olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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