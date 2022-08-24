Hangi banka ne kadar emekli komisyonu veriyor?

Emekli promosyonunun ne kadar olduğu promosyon kampanyaları devam ederken emeklilerin gündemine geldi. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Artan emekli maaşları bankaların promosyon ödemelerine artış olarak yansıdı. Bazı bankalar, emekli maaşını taşıyana 5 bin lirayı da geçen promosyon verirken banka tercihi yapılmazsa emekli maaşı SGK tarafından Ziraat Bankası’na direkt yatırılıyor. Peki, emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar veriyor? İşte, bankaların emekli promosyon miktarı hakkında bilgiler.
Emekli promosyonunun ne kadar olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekliler maaşlarını farklı bankalara taşıyabiliyorlar. Banka değişikliği e-devlet üzerinden yapılabiliyor. E-devlet üzerinden 4/A, 4/B, 4/C statülerinden emekli olanlar banka ve adres değişikliği kısmından işlemlerini gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası 1.500-2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında promosyon veriyor.
Ziraat Bankası:
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında promosyon veriyor.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesinden faydalanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Halkbank:
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.
TEB:
Nakit ve ek promosyon ile birlikte maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 3.800 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 4.575 TL, 2.500 TL ve üzerinde olanlara 5.500 TL ödüyor. Emekli tanıdıklarını getirenlere de 250 TL nakit ödül sunuyor.
QNB Finansbank:
• Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,
• Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL,
• 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Ve ayrıca emekli yakınını QNB Finansbank’a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1.000 TL sunuyor.
Denizbank:
Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL
arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödüyor.
Ayrıca bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapıyor.
GARANTİ BANKASI
1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL,
1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL,
2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.
AKBANK
0-1499 TL maaş alanlar: 4.650 TL promosyon
1.500 TL – 2.499TL maaş alanlar: 5.800 TL promosyon
2.500 TL ve üzeri maaş alanlar: 7.000 TL promosyon
YAPIKREDİ
Bir aylık net gelir 1.499 TL’ye kadarsa 3.500 TL;
1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 4.250 TL;
2.500 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon alacak.
ING BANK
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
1.500 TL’ye (1.500 TL hariç) kadar ise 3.500 TL,
1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 4.250TL,
2.500 TL ve üzeri ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi verilecek.
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TÜRKİYE İŞ BANKASI
0 – 1.499 TL MAAŞ ARALIĞINA: 3.500 TL promosyon
1.500 – 2.499 TL MAAŞ ARALIĞINA: 4.250 TL promosyon
2.500 TL ve üzeri MAAŞ ARALIĞINA: 5.000 TL promosyon