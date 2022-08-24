Hangi banka ne kadar emekli komisyonu veriyor?

Emekli promosyonunun ne kadar olduğu promosyon kampanyaları devam ederken emeklilerin gündemine geldi. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar promosyon yarışına girdi. Artan emekli maaşları bankaların promosyon ödemelerine artış olarak yansıdı. Bazı bankalar, emekli maaşını taşıyana 5 bin lirayı da geçen promosyon verirken banka tercihi yapılmazsa emekli maaşı SGK tarafından Ziraat Bankası’na direkt yatırılıyor. Peki, emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar veriyor? İşte, bankaların emekli promosyon miktarı hakkında bilgiler.