Hande Yener’e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu!

Yaz döneminde yoğun sahne programına sahip ünlülerden biri olan Hande Yener, son paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Photoshopu abartan ünlü sanatçıya ‘Temel Reis’ yorumları yapıldı.

Hande Yener, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, Bodrum’da sahne alan Yener, sahne pozlarını paylaştı. Ünlü sanatçı fotoğraflarıyla alay konusu oldu. Birçok kullanıcıdan abartı photoshop yapan Yener’e ‘Hiç mi görmedin paylaşırken?‘ yorumunda bulundu.