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Hande Yener’e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu!

Hande Yener’e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Ağustos 2023 - 14:36

Yaz döneminde yoğun sahne programına sahip ünlülerden biri olan Hande Yener, son paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Photoshopu abartan ünlü sanatçıya ‘Temel Reis’ yorumları yapıldı.

Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 1

Hande Yener, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, Bodrum’da sahne alan Yener, sahne pozlarını paylaştı. Ünlü sanatçı fotoğraflarıyla alay konusu oldu. Birçok kullanıcıdan abartı photoshop yapan Yener’e ‘Hiç mi görmedin paylaşırken?‘ yorumunda bulundu.

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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 2

Bodrum’da sahne alan Yener, konserinden bazı fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 3

Fotoğraflarında photoshop kullanan ünlü sanatçı, son paylaşımında uygulamanın azizliğine uğradı.

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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 4

“YERLİ TEMEL REİS”
Paylaşımına photoshop yapan Yener, kolunu yamultunca sosyal medyanın diline düştü.

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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 5

Birçok kullanıcı bu durumla alay ederken bir kesim de kasıtlı yapıldığını iddia etti.

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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 6

Paylaşımları gören kullanıcılardan ‘ Yerli Temel Reis’, ‘Hiç mi görmediniz bunu paylaşırken?’, ‘Temel Reis’i unutmuştum hatırlattı sağolsun’ gibi yorumlar yaptılar.

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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 7

Öte yandan Hande Yener cesur sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor! İşte onlardan bazıları…

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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 8
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 9
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 10
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 11
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 12
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 13
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 14
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 15
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 16
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 17
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 18
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 19
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 20
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 21
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 22
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 23
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 24
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 25
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 26
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 27
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 28
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 29
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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abartınca rezil oldu! - Sayfa 30

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