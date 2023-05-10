Ayşegül Yıldız’dan İbrahim Tatlıses’e: Allah’ın sevgili kulu

Bir zamanların çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşegül Yıldız, eski kocası İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Yıldız, “İbrahim Bey, Allah’ın sevgili kulu… Yaptığı iyilikler sayesinde hayatta kalıyor” dedi.

İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız, 2011 yılında nikah masasına oturdu.

Çiftin evliliğinden “Elif Ada” adında bir de kızları oldu.

2013 yılında Tatlıses’ten boşanan Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile uzun süre Bursa’da yaşadı.

Sunuculuk yapmak istiyor

Geçtiğimiz yıl İstanbul’a taşınan Yıldız, katıldığı bir gecede birbirinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

42 yaşındaki bekar anne, sunuculuk düşündüğünü söyledi.

İç mimarlığı bıraktığını dile getiren Yıldız, “Televizyona daha fazla ağırlık vereceğim. Evlilik programı için daha önce teklif gelmişti ama sıcak bakmamıştım. Şu an sıcak bakıyorum, teklif gelirse neden olmasın.” dedi.

“İbrahim Bey, Allah’ın sevgili kulu”

Eski eşi ve kızı Elif Ada’nın babası İbrahim Tatlıses’in başına gelen birçok kazayı yaptığı iyiliklerden dolayı atlattığını aktaran Yıldız, “Evi yandı, çok şükür o sırada İstanbul’daydı ve kimse zarar görmedi. En büyük tesellimiz bu. İbrahim Bey, çok özel bir insan ve Allah’ın sevgili kulu. Çok kazalar ve belalar atlattı. Yaptığı iyilikler sayesinde hayatta kalıyor. Bu kadar badire atlatıp, hayatta kalmayı kimse başaramaz.” diye konuştu.

“Azrail 0, İbrahim Bey 3”

“Azrail 0, İbrahim Bey 3” diyen Yıldız, şöyle devam etti:

İnsanların özüne bakmak lazım. Geçmişte hepimizin hataları oldu ama özünde iyi bir insandır. Bizim birbirimize karşı hatalarımız olmuştur ama bunlar çok büyük hatalar değil. Ölümlü dünya, ben hayata pozitif yaklaşan bir insanım. İbrahim Bey’in hayatında zaman zaman biri oluyor. Ben anlayışla karşılıyorum, benim de hayatımda biri olsa o da anlayışla karşılar diye düşünüyorum. Şu an kimse yok benim hayatımda.

“Semih Öztürk kim?”

Adı Survivor’ın eski yarışmacısı Semih Öztürk ile aşk dedikodularına karışan Yıldız, iddiaları yalanlayarak şöyle devam etti:

Semih Öztürk kim? Tanımıyorum. Beni biri ile bir yerde görmeniz mümkün değil. Fotoğrafı getireni alnından öperim. Ben asosyal bir insanım. Kendisini de tanımıyorum. Kız çocuğum var, okula gidiyor. Onunla çok ilgileniyorum ve belki de bu yüzden kendime çok zaman ayıramıyorum. Mutsuz değilim bu durumdan. Ailemle ve arkadaşlarımla iyi hissediyorum kendimi ve hayatımda aşk anlamında eksiklik hissetmiyorum. Belki de o yüzden kimse yok hayatımda. İnsanlara tuhaf geliyor bu durum ama ben hayatımda kimse olmasa da çok mutlu bir insanım.

“Aramızda nafaka sorunu yok”

Kızı Elif Ada’nın babasına çok düşkün olduğunu söyleyen Yıldız, nafaka konusuna da açıklık getirdi.

Yıldız, “Anneler ne yaparsa yapsın babaya çok düşkün oluyorlar. Elif Ada’ya da sürekli anlatıyorum. ‘Babanın hayatında biri olabilir o mutlu olursa sen de olursun’ diyorum. İbrahim Bey ile aramızda nafaka sorunu yok. Üstünden çok zaman geçti, böyle şeyleri de konuşmak hoş olmaz.” dedi.