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Bergüzar Korel’in paylaşımlarına sosyal medyada tepki! “Sanki kömür madeninde çalışıyor”

Bergüzar Korel’in paylaşımlarına sosyal medyada tepki! “Sanki kömür madeninde çalışıyor”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Ekim 2023 - 16:54

Bir süreliğine setlerden uzak kalan ve Amazon Prime’da yayınlanacak olan Düğüm dizisinin çekimlerine devam eden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından set yorgunluğunu paylaşıyor. Ancak bu paylaşımlar sosyal medya kullanıcılarından tepki alıyor.

Bergüzar Korel'in paylaşımlarına sosyal medyada tepki! "Sanki kömür madeninde çalışıyor" - Sayfa 1

Peş peşe yaptığı doğumlardan dolayı setlerden bir süre uzak kalan Bergüzar Korel, Amazon Prime’da yayınlanacak olan Düğüm dizisinin çekilerine devam ediyor.

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Bergüzar Korel'in paylaşımlarına sosyal medyada tepki! "Sanki kömür madeninde çalışıyor" - Sayfa 2

Sosyal medya hesabından sık sık sette ne kadar yorulduğundan bahseden Korel’in paylaşımları tepki çekti.

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Bergüzar Korel'in paylaşımlarına sosyal medyada tepki! "Sanki kömür madeninde çalışıyor" - Sayfa 3

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Bergüzar Korel, boş günlerinde dinlenememekten yakınarak “Repoda (boş gün) dinleneceğimi sanmak ne büyük bir yanılgı. Repo neydi? Repo dip boyaydı, eve gelen ustaydı, toplantılardı, onay bekleyen evraklardı” demişti.

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Bergüzar Korel'in paylaşımlarına sosyal medyada tepki! "Sanki kömür madeninde çalışıyor" - Sayfa 4

Korel’in paylaşımları sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.

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Bergüzar Korel'in paylaşımlarına sosyal medyada tepki! "Sanki kömür madeninde çalışıyor" - Sayfa 5

İşte Bergüzar Korel için yapılan bazı yorumlar

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Bergüzar Korel'in paylaşımlarına sosyal medyada tepki! "Sanki kömür madeninde çalışıyor" - Sayfa 6
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