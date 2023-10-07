Bergüzar Korel’in paylaşımlarına sosyal medyada tepki! “Sanki kömür madeninde çalışıyor”

Bir süreliğine setlerden uzak kalan ve Amazon Prime’da yayınlanacak olan Düğüm dizisinin çekimlerine devam eden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından set yorgunluğunu paylaşıyor. Ancak bu paylaşımlar sosyal medya kullanıcılarından tepki alıyor.

Peş peşe yaptığı doğumlardan dolayı setlerden bir süre uzak kalan Bergüzar Korel, Amazon Prime’da yayınlanacak olan Düğüm dizisinin çekilerine devam ediyor.

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Sosyal medya hesabından sık sık sette ne kadar yorulduğundan bahseden Korel’in paylaşımları tepki çekti.

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Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Bergüzar Korel, boş günlerinde dinlenememekten yakınarak “Repoda (boş gün) dinleneceğimi sanmak ne büyük bir yanılgı. Repo neydi? Repo dip boyaydı, eve gelen ustaydı, toplantılardı, onay bekleyen evraklardı” demişti.

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Korel’in paylaşımları sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.

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İşte Bergüzar Korel için yapılan bazı yorumlar

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